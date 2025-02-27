Şakir Paşanın Torunlarından Yasağın Kaldırılmasının Ardından Yeni Açıklama

"Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi hakkında verilen yayın yasağı kararının kaldırılmasının ardından, Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunundan dikkat çeken bir açıklama geldi. Deniz Kabaağaç, "Yasaklanmasını onaylamak bana yakışmaz" ifadelerini kullandı.

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Şakir Paşanın Torunlarından Yasağın Kaldırılmasının Ardından Yeni Açıklama

Ekranların sevilen dizisi "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" adeta yılan hikayesine döndü. Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın ailesi, dedelerine itibar suikastı yapıldığını savunarak, dizinin yayından kaldırılması için mahkemeye başvurmuştu. Dizi bir süre yayından kaldırılırken aile üyelerinin daha sonra davadan feragat etmesi üzerine dizinin yayını için verilen yasak kararı kaldırıldı.

Şakir Paşanın Torunlarından Yasağın Kaldırılmasının Ardından Yeni Açıklama - Resim : 1

Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın torunu Deniz Kabaağaç yasağın kalkmasının arından sosyal medyadan görüşlerini paylaştı. Deniz Kabaağaç, “Dedesi bir hikayesi yüzünden idamla yargılanıp sürgün edilmiş bir insan olarak başka bir hikayenin, kurgunun, katılmadığım yanları olsa bile, yasaklanmasını onaylamak bana yakışmaz” ifadelerini kullandı.

Takipçilerinden gelen “Bu kadar zaman ikna olmayıp şimdi nasıl ikna oldular acaba?” sorusuna da yanıt veren Deniz Kabaağaç, “Bilmiyorum gerçekten. Merak da etmiyorum doğrusu, benim için önemli olan tedbirin kalkmasıydı ve o da oldu. Yasaklamak ne demek!...Benim tabii ki çok beğendiğim, az beğendiğim ya da eleştirdiğim yanları var ama bu her konuda böyle. Bana kalsa Karamozov Kardeşleri de eleştiririm” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
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