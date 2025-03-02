Edip Akbayram'ın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

İstanbul'da kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda 52 gün süren tedavinin ardından hayatını kaybeden 75 yaşındaki usta sanatçı Edip Akbayram'ın son görüntüleri ortaya çıktı.

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İstanbul'da kaldırıldığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisindeki tedavisinin 52'nci gününde hayatını kaybeden sanatçı Edip Akbayram'ın, ailesiyle birlikte çekildiği son görüntüler ortaya çıktı.

Sanatçı'nın 29 Aralık'taki doğum gününü erken kutlayan ailesi ve dostları, 21 Aralık Cumartesi gecesi aile dostları Fadime ve Ramazan Aslan çiftinin Antalya Kundu'daki otelinde bir etkinlik düzenledi. Tiyatro sanatçısı Levent Ülgen'in de yer aldığı gecede Edip Akbayram, eşi Ayten Akbayram ile dans edip, dostlarıyla sohbet ederek güzel bir gece geçirdi.

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Kaynak: DHA

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