Beşiktaş'ta Unutulmaz Anlar! Fatma Turgut Kendi Şarkısını Söyleyen Sokak Müzisyenlerine Eşlik Etti!

Ünlü şarkıcı Fatma Turgut, Beşiktaş İskele’de "Değmesin Ellerimiz" şarkısını söyleyen sokak müzisyenlerine sürpriz yaptı. Müzisyenlerin yanına giden Turgut, eline mikrofonu alarak sokak müzisyenleriyle şarkıyı söyledi. O anlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
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Model grubunun 2014 yılında çıkardığı efsane şarkısı 'Değmesin Ellerimiz' her zaman duygusal anların sesi olmuştur. Grubun solisti Fatma Turgut, Model grubu dağılmış olsa da her konserinde bu şarkıyı seslendirmeye devam ediyor. Bu müzik yıllarca tutuldu ve halen söylenmeye devam ediyor.

Değmesin Ellerimiz şarkısı, İstanbul Beşiktaş’ta sokak müzisyenleri bu şarkıyı seslendirdikleri anda hafızalardan silinmeyecek bir an yaşadı. O sırada şans eseri oradan geçen Fatma Turgut bu ana kayıtsız kalmadı. Sokak müzisyenleri, ünlü ismi gördüklerinde şaşkınlıklarını ve mutluluklarını gizleyemedi.

Şarkıyı duyan Fatma Turgut bir süre sonra karar verdi ve müzisyenlere eşlik etti. Müzisyenler ve çevredekiler şaşkınlıklar içinde o anları izledi. Paylaşılan görüntü ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Kaynak: Haber Merkezi

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