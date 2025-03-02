Siyasetçilerden Peş Peşe Başsağlığı Mesajları
Usta sanatçı Edip Akbayram 75 yaşındaki hayatını kaybetti. Sanat camiasını yasa boğan haber sonrası siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları geldi. İşte o mesajlar...
75 yaşındaki sanatçı Edip Akbayram yaklaşık 2 aydır tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Vefat haberinin duyulmasının ardından siyasetçilerden peş peşe başsağlığı mesajları geldi.
ÖZGÜR ÖZEL
Hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiğim, usta sanatçımız Edip Akbayram'a Allah'tan rahmet, ailesine, tüm sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.— Özgür Özel (@eczozgurozel) March 2, 2025
Eserleriyle nesiller boyu yaşamaya devam edecek. pic.twitter.com/9vVUUDM5w5
MANSUR YAVAŞ
Ülkemizin büyük sanatçılarından biri olan Edip Akbayram’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 2, 2025
Şarkılarıyla nesiller boyu hafızalarımızda yer eden bu değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/sY7fLyUw17
EKREM İMAMOĞLU
Çok kıymetli bir sanatçıyı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu ülkenin sesi, sözü, türküsüydü Edip Akbayram. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim. pic.twitter.com/yhCsD4LI8H— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 2, 2025
ALİ BABACAN
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden değerli sanatçı Edip Akbayram’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.— Ali Babacan (@alibabacan) March 2, 2025
KEMAL KILIÇDAROĞLU
Sanatıyla gönlümüze dokunan, haksızlıklara karşı duruşuyla hepimize örnek olan, ülke sevgisine şahit olduğumuz Sayın Edip Akbayram’a Allah’tan rahmet, acılı ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 2, 2025
Güle güle, büyük usta…
Kaynak: Haber Merkezi