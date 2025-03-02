Siyasetçilerden Peş Peşe Başsağlığı Mesajları

Usta sanatçı Edip Akbayram 75 yaşındaki hayatını kaybetti. Sanat camiasını yasa boğan haber sonrası siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları geldi. İşte o mesajlar...

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Siyasetçilerden Peş Peşe Başsağlığı Mesajları

75 yaşındaki sanatçı Edip Akbayram yaklaşık 2 aydır tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Vefat haberinin duyulmasının ardından siyasetçilerden peş peşe başsağlığı mesajları geldi.

ÖZGÜR ÖZEL

MANSUR YAVAŞ

EKREM İMAMOĞLU

ALİ BABACAN

KEMAL KILIÇDAROĞLU

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Edip Akbayram Özgür Özel Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu
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