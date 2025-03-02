75 yaşındaki sanatçı Edip Akbayram yaklaşık 2 aydır tedavi gördüğü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Vefat haberinin duyulmasının ardından siyasetçilerden peş peşe başsağlığı mesajları geldi.

ÖZGÜR ÖZEL

Hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiğim, usta sanatçımız Edip Akbayram'a Allah'tan rahmet, ailesine, tüm sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.



Eserleriyle nesiller boyu yaşamaya devam edecek. pic.twitter.com/9vVUUDM5w5 — Özgür Özel (@eczozgurozel) March 2, 2025

MANSUR YAVAŞ

Ülkemizin büyük sanatçılarından biri olan Edip Akbayram’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.



Şarkılarıyla nesiller boyu hafızalarımızda yer eden bu değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/sY7fLyUw17 — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 2, 2025

EKREM İMAMOĞLU

Çok kıymetli bir sanatçıyı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu ülkenin sesi, sözü, türküsüydü Edip Akbayram. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim. pic.twitter.com/yhCsD4LI8H — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 2, 2025

ALİ BABACAN

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden değerli sanatçı Edip Akbayram’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. — Ali Babacan (@alibabacan) March 2, 2025

KEMAL KILIÇDAROĞLU

Sanatıyla gönlümüze dokunan, haksızlıklara karşı duruşuyla hepimize örnek olan, ülke sevgisine şahit olduğumuz Sayın Edip Akbayram’a Allah’tan rahmet, acılı ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum.



Güle güle, büyük usta… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 2, 2025

Kaynak: Haber Merkezi