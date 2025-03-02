Edip Akbayram'ın Eşinden Duygulandıran Veda

Türkiye'nin usta sanatçılarından Edip Akbayram hayata gözlerini yumdu. Usta sanatçının eşi Ayten Akbayram sosyal medya hesabından duygulandıran veda mesajı yayımladı. Ayten Akbayram, "Buraya kadarmış öbür yarım buraya kadar" sözleriyle 36 yıllık eşine veda etti.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
Edip Akbayram'ın Eşinden Duygulandıran Veda

Geçirdiği zatürre hastalığı nedeniyle bir süre hastanede tedavi gören sanatçı Edip Akbayram, taburcu edildikten sonra evinde düşmesi sonucu 9 Ocak'ta yeniden hastaneye kaldırılmıştı.

İç kanama geçirdiği belirlenen sanatçı, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisine alınarak tedavisine başlandı.

52 GÜN SONRA ACI HABER GELDİ

52 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Edip Akbayram, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün saat 19.30'da çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.

EŞİNDEN DUYGULANDIRAN VEDA

Usta sanatçı Edip Akbayram'ın eşi Ayten Akbayram'ın paylaşımı:

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Kaynak: Haber Merkezi

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