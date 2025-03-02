Edip Akbayram Hayatını Kaybetti! Ünlü İsimlerden Peş Peşe Başsağlığı Mesajları

Usta sanatçı Edip Akbayram tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının vefatı sonrası ünlü isimlerden peş peşe başsağlığı mesajları geldi.

Edip Akbayram Hayatını Kaybetti! Ünlü İsimlerden Peş Peşe Başsağlığı Mesajları

Usta sanatçı Edip Akbayram, zatürre tedavisi sonrası geçirdiği iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Usta sanatçı saat 19.30 sıralarında hayata gözlerini yumdu.

Ünlüler Edip Akbayram'ın vefatının ardından peş peşe başsağlığı mesajları paylaştı.

  • FERHAT GÖÇER: Edip Akbayram’ı kaybettik…. Melek kalpli bir üstadı kaybettik…. Çok üzgünüm...
  • GÜVEN HOKNA: Mekanı cennet olsun, nurlarda uyusun. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun.
  • AJDA PEKKAN: Nurlar içerisinde yat. Mekanın cennet olsun.
  • BAHTİYAR MEMİLİ: Her şey için teşekkürler. Hoşça kal.
  • EBRU GÜNDEŞ: Büyük usta
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Kaynak: Haber Merkezi

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