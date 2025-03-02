'Amin Reis' Lakaplı Fenomenden Müjdeli Haber

"Amin amin" sözüyle tanınan ve "Amin reis" lakabını alan sosyal medya fenomeni Gizem Yıldız, geçen yaz evlendiği eşiyle yaşadığı heyecanı paylaştı. Yıldız, bebek beklediklerini açıklayarak mutluluğunu anlattı.

Esma Karayel Esma Karayel
'Amin Reis' Lakaplı Fenomenden Müjdeli Haber

TikTok'ta erkek arkadaşıyla paylaştığı video milyonlarca kez izlenince bir sosyal medya fenomeni haline gelen ve "Amin amin" sözüyle tanınan Gizem Yıldız, geçtiğimiz yaz sevgilisiyle evlendi. Evlilikle beraber art arda yaptırdığı estetik operasyonlarla dikkat çeken Yıldız, bu kez ise mutlu bir haberle magazin gündemine geldi.

Son dönemin en ilgi çeken fenomenlerinden biri olan genç kadın, son paylaşımıyla, bebek beklediğini takipçilerine duyurdu. Eşine hamile olduğunu söylerken gözyaşlarını tutamadığı görülen Gizem Yıldız, "Nasıl anne olmam gerektiğini bilmiyorum ki, hayatım boyunca annelik nedir hiç bilmedim" ifadelerini kullandı.

'Amin Reis' Lakaplı Fenomenden Müjdeli Haber - Resim : 1

'YAŞADIĞIM DUYGUYU TARİF EDEMEM'

Sosyal medya fenomeni, çok heyecanlı ve mutlu olduğunu vurgulayarak, "Artık anneliğin ne demek olduğunu öğrenmenin ve bir evladın nasıl yetişeceğini tatmanın zamanı... Yaşadığım duyguyu tarif edemem. Emin olduğum tek bir konu var; o da eşim harika bir baba ve ben de harika bir anne olacağız. Sağlıkla gel küçük meleğim, annenle baban seni heyecanla bekliyor" diye yazdı.

Yıldız'a sosyal medyadaki takipçilerinden yüzlerce güzel mesaj ve beğeni geldi. Ünlü fenomen de bu yorum ve beğeniler için teşekkür etti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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