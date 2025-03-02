Ünlü Şarkıcı Feci Kazada Hayatını Kaybetti

İlk kadın hip hop grubu The Sequence'ın kurucularından olan ünlü şarkıcı Angie Stone 63 yaşında hayatını kaybetti. Stone, Alabama'da geçirdiği bir trafik kazası nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ünlü Şarkıcı Feci Kazada Hayatını Kaybetti

Grammy adayı ABD'li R&B yıldızı Angie Stone, Alabama eyaletinin Montgomery kentinde geçirdiği trafik kazası nedeniyle 63 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı, kazada vefat eden tek kişi oldu.

Stone'un ölümünü, kızı Diamond Stone, sosyal medya hesabından yayımladığı "Annem gitti" mesajıyla doğruladı.

ANGIE STONE KİMDİR?

Angie Stone, 70'li yılların sonlarında kurulan ilk kadın hip hop grubu The Sequence'ın kurucuları arasında yer aldı. Grubun ikonik şarkısı "Funk You Up", Dr. Dre'nin "Keep Their Heads Ringin" ve Bruno Mars'ın "Uptown Funk" şarkısında da sample olarak kullanıldı.

Ünlü Şarkıcı Feci Kazada Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Grup 80'lerin ortasında dağıldıktan sonra Stone, Vertival Hold ve Devox gruplarının solistliğini üstlenip 1999 yılında da ilk solo albümü olan "Black Diamond"u çıkardı.

Angie Stone, kariyeri boyunca üç kez Grammy'ye aday gösterildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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