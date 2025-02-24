Sevgililer Günü Teklifi Başına Dert Oldu! Fenomen Merve Taşkın Hakkında Hapis İstemi

Sosyal medyada yaptığı bir paylaşım nedeniyle "müstehcenlik" suçlamasıyla gözaltına alınan ve ardından ev hapsi kararı verilen fenomen Merve Taşkın hakkında, 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

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Sevgililer Günü Teklifi Başına Dert Oldu! Fenomen Merve Taşkın Hakkında Hapis İstemi

Müstehcen paylaşımları nedeniyle daha önce yargılanarak beraat eden fenomen Merve Taşkın şimdi de '14 Şubat Sevgililer Günü' teklifiyle Türkiye'nin gündemine oturdu. Sosyal medya hesabından bir ilan yayınlayan Merve Taşkın, 14 Şubat'ta yalnız olanlar için 400 bin TL ücret karşılığında akşam yemeği teklif etmişti.

Sevgililer Günü Teklifi Başına Dert Oldu! Fenomen Merve Taşkın Hakkında Hapis İstemi - Resim : 1

EV HAPSİ İLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan sosyal medya fenomeni tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Merve Taşkın hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.

HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Taşkın hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hakkında 'Müstehcenlik' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kaynak: DHA

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Merve Taşkın
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