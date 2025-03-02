Kızıl Goncalar'da Flaş Ayrılık! Ünlü Oyuncular Veda Ediyor
Ekranların fenomen dizisi Kızıl Goncalar’da iki flaş ayrılık yaşandı. Dizinin 'Aziz'i Settar Tanrıöğen ile torunu Şirin’i oynayan Selinay Taşol, ekibe veda ediyor.
Kaynak: birsenaltuntas.com
NOW TV'nin Kızıl Goncalar’da heyecanlı gelişmeler yaşanırken, fenomen dizide iki ayrılık yaşanacağı öğrenildi. Gold Film imzalı diziye yeni oyuncular da gelecek.
Erol Babaoğlu’nun “Rıza” rolüyle konuk olacağı iddia yapıma yeni yıl itibarıyla katılan Settar Tanrıöğen kadrodan ayrılıyor.
DİĞER TORUN KALIYOR
Dizinin “Aziz”i Settar Tanrıöğen, projeye, torunu Şirin’i oynayan Selinay Taşol ile birlikte beraber veda edecek. Aziz’in diğer torunu Selim’e hayat veren Erol Afşin’in ise hikâyesi bir süre daha devam edecek.