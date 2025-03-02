Kızıl Goncalar'da Flaş Ayrılık! Ünlü Oyuncular Veda Ediyor

DİĞER TORUN KALIYOR

Dizinin “Aziz”i Settar Tanrıöğen, projeye, torunu Şirin’i oynayan Selinay Taşol ile birlikte beraber veda edecek. Aziz’in diğer torunu Selim’e hayat veren Erol Afşin’in ise hikâyesi bir süre daha devam edecek.