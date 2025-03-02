Kızıl Goncalar'da Flaş Ayrılık! Ünlü Oyuncular Veda Ediyor

Ekranların fenomen dizisi Kızıl Goncalar’da iki flaş ayrılık yaşandı. Dizinin 'Aziz'i Settar Tanrıöğen ile torunu Şirin’i oynayan Selinay Taşol, ekibe veda ediyor.

Kaynak: birsenaltuntas.com

Kızıl Goncalar Dizi Now TV
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Kızıl Goncalar'da Flaş Ayrılık! Ünlü Oyuncular Veda Ediyor - Resim: 1

NOW TV'nin Kızıl Goncalar’da heyecanlı gelişmeler yaşanırken, fenomen dizide iki ayrılık yaşanacağı öğrenildi. Gold Film imzalı diziye yeni oyuncular da gelecek.

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Kızıl Goncalar'da Flaş Ayrılık! Ünlü Oyuncular Veda Ediyor - Resim: 2

Erol Babaoğlu’nun “Rıza” rolüyle konuk olacağı iddia yapıma yeni yıl itibarıyla katılan Settar Tanrıöğen kadrodan ayrılıyor.

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Kızıl Goncalar'da Flaş Ayrılık! Ünlü Oyuncular Veda Ediyor - Resim: 3

DİĞER TORUN KALIYOR

Dizinin “Aziz”i Settar Tanrıöğen, projeye, torunu Şirin’i oynayan Selinay Taşol ile birlikte beraber veda edecek. Aziz’in diğer torunu Selim’e hayat veren Erol Afşin’in ise hikâyesi bir süre daha devam edecek.

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