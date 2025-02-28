Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar Dizisi Yeni Bölüm Ne Zaman? Şakir Paşa Ailesi Bu Hafta NOW TV'de Yayınlanacak mı?

NOW TV'nin iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, pazar akşamlarının vazgeçilmezi olarak izleyiciyle buluşuyordu. Ancak Şakir Paşa Ailesi’nin torunlarının mahkemeye yaptığı başvuru sonrasında geçtiğimiz hafta yeni bölümü yayınlanmayan dizi hakkında yayını durdurma kararı alınmıştı. Dizinin yapım şirketi ise bu karara itiraz etmiş ve dizinin yayınlanması kararı çıkmıştı.

ŞAKİR PAŞA VE AİLESİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜM TARİHİ BELLİ OLDU

Dizi için verilen yayın durdurma cezasının kaldırılmasının ardından izleyiciler yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. Yeni bölümlerinin ne zaman ekrana geleceği merak edilen dizi hakkında izleyiciye güzel haber geldi. Peki Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar yeni bölüm bu hafta (2 Mart Pazar) yayınlanacak mı? İşte Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin yeni bölüm tarihi...

ŞAKİR PAŞA AİLESİ: MUCİZELER VE SKANDALLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

NOW TV'nin güncel yayın akışında yer alan dizi, Pazar akşamı saat 20.00'de ekranlarda olacak. Yayın yasağının sona ermesiyle birlikte dizi, kaldığı yerden devam edecek. Dizinin yeni bölümünde Şakir Paşa Ailesi'nin değişebileceği ve gerçek hikayeye dayanan olayların nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.

NOW TV KANAL YAYIN AKIŞI 2 MART PAZAR

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Kızıl Goncalar (Tekrar)

16:00 Hudutsuz Sevda (Tekrar)

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

23:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...

02:30 Her Yerde Sen

03:45 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

06:00 Bay Yanlış