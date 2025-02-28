Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar Dizisi Yeni Bölüm Ne Zaman? Şakir Paşa Ailesi Bu Hafta NOW TV'de Yayınlanacak mı?
Gerçek bir hikayeden uyarlanan ve yayınlandığı ilk günden bu yana büyük ilgi gören NOW TV'nin sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin yayın durdurma cezasının kaldırılmasının ardından yeni bölüm tarihi belli oldu.
NOW TV'nin iddialı dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, pazar akşamlarının vazgeçilmezi olarak izleyiciyle buluşuyordu. Ancak Şakir Paşa Ailesi’nin torunlarının mahkemeye yaptığı başvuru sonrasında geçtiğimiz hafta yeni bölümü yayınlanmayan dizi hakkında yayını durdurma kararı alınmıştı. Dizinin yapım şirketi ise bu karara itiraz etmiş ve dizinin yayınlanması kararı çıkmıştı.
ŞAKİR PAŞA VE AİLESİ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜM TARİHİ BELLİ OLDU
Dizi için verilen yayın durdurma cezasının kaldırılmasının ardından izleyiciler yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. Yeni bölümlerinin ne zaman ekrana geleceği merak edilen dizi hakkında izleyiciye güzel haber geldi. Peki Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar yeni bölüm bu hafta (2 Mart Pazar) yayınlanacak mı? İşte Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin yeni bölüm tarihi...
ŞAKİR PAŞA AİLESİ: MUCİZELER VE SKANDALLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
NOW TV'nin güncel yayın akışında yer alan dizi, Pazar akşamı saat 20.00'de ekranlarda olacak. Yayın yasağının sona ermesiyle birlikte dizi, kaldığı yerden devam edecek. Dizinin yeni bölümünde Şakir Paşa Ailesi'nin değişebileceği ve gerçek hikayeye dayanan olayların nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu.
NOW TV KANAL YAYIN AKIŞI 2 MART PAZAR
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
13:00 Kızıl Goncalar (Tekrar)
16:00 Hudutsuz Sevda (Tekrar)
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
23:30 Leyla: Hayat... Aşk... Adalet...
02:30 Her Yerde Sen
03:45 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
06:00 Bay Yanlış