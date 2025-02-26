Uzlaşma Sağlandı, Kriz Çözüldü! 'Şakir Paşa Ailesi' Dizisi Ekranlara Geri Dönüyor

UZLAŞMAYA VARILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin yapım şirketi ile aile ve ailenin avukatı Aydın Kurban arasında gerçekleşen görüşmeler sonucunda, taraflar anlaşmaya vardı. Aile üyeleri, açtıkları davadan feragat ettiklerini mahkemeye bildirdi. Böylece dizinin yayınına ve çekimlerine ilişkin getirilen yasaklar kaldırıldı.