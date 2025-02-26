Uzlaşma Sağlandı, Kriz Çözüldü! 'Şakir Paşa Ailesi' Dizisi Ekranlara Geri Dönüyor
NOW TV'nin iddialı dizisi 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar', Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunlarının açtığı dava nedeniyle yayından kaldırılmıştı. Sevilen dizi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Aile üyeleri ve yapımcı şirket arasında sağlanan uzlaşma sonucunda yayın yasağı kalktı. Dizi, kısa bir süre sonra ekranlara dönecek.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Başrollerinde Vahide Perçin, Fırat Tanış, Meryem Uzerli'nin yer aldığı, NOW TV'nin reyting rekorları kıran ve büyük ilgi gören 'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisine, Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın torunlarının açtığı dava sonucunda yayın yasağı getirilmişti. Yayınlanan bölümler de hukuki süreç nedeniyle kanalın internet sitesi, YouTube, Disney+ ve sosyal medyadan kaldırılmıştı.
UZLAŞMAYA VARILDI
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin yapım şirketi ile aile ve ailenin avukatı Aydın Kurban arasında gerçekleşen görüşmeler sonucunda, taraflar anlaşmaya vardı. Aile üyeleri, açtıkları davadan feragat ettiklerini mahkemeye bildirdi. Böylece dizinin yayınına ve çekimlerine ilişkin getirilen yasaklar kaldırıldı.
EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR
25 Şubat Pazar günü ekrana gelmeyen "Şakir Paşa Ailesi" dizisinin yeni bölümlerinin yakın bir tarihte izleyiciyle buluşması planlanıyor. Öte yandan yayın yasağı nedeniyle kaldırılan eski bölümlerin de yeniden yayınlanması bekleniyor.
AİLE NEDEN DAVA AÇMIŞTI?
Şakir Paşa Ailesi’nin torunları olan Joanne Aliye Noonan Kutup, Diana Deniz Noonan, Ömer Derya Kabaağaçlı, Sibel Kabaağaçlı, Murat Can Önce ve Cem Noonan, dizinin kendilerinden izin alınmadan çekildiğini öne sürerek mahkemeye başvurmuştu. Aile üyeleri, dizinin yayınlanmasının aile itibarına zarar verdiği gerekçesiyle mahkemeden dizinin yayınlanmaması yönünde tedbir kararı aldırmıştı.