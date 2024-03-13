Müslüm Gürses şarkısı söyleyen Semicenk, mahkemeye verildi

Müslüm Gürses'in şarkısını söyleyen Semicenk, Gürses'in torunuyla mahkemelik oldu.

Müslüm Gürses şarkısı söyleyen Semicenk, mahkemeye verildi

Müslüm Gürses'in torunu olan Emin Erlikhan Kısa, Gürses'in "Biz Babadan Böyle Gördük" adlı şarkısının mahkemelik olduğunu açıkladı.

Kısa, şarkının Semicenk tarafından yeniden seslendirilmesine karşı çıkarak, izin alınmadığını ve Semicenk'in Gürses ile düet yapmış gibi gösterildiğini belirtti. Semicenk'in yapımcısı ise şarkı için gerekli izinleri Ulus Müzik'ten aldıklarını ifade etti.

Emin Erlikhan Kısa, yaşanan durumun hukuki olmadığını vurgulayarak adliyeye başvurdu ve şarkının dijital platformlardan kaldırılmasını talep etti. Mahkeme, ihtiyati tedbir kararı aldı.

Semicenk'in yapımcısı Hazar Ekşioğlu, şarkının söylenmesi için gereken izinleri Ulus Müzik'ten aldıklarını belirtti.

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