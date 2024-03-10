Popun iki devi aynı sahnede: Madanno ve Kylie Minogue düet yaptı

Madonna ve Kylie Minogue, Madonna'nın 'Celebration' adlı dünya turnesinin beraber sahne aldıkları Los Angeles konserinde iki düet yaptı.

Popun iki devi aynı sahnede: Madanno ve Kylie Minogue düet yaptı

Pop yıldızı Madonna, "Celebration" turnesi kapsamında konser vermeye devam ediyor.

"Can't Get you Out of My Head", "Padam Padam", "Come Into My World" gibi şarkılarıyla tanınan Kylie Minogue, 8 Mart'taki Los Angeles konserinde Madonna ile birlikte sahne aldı.

Minogue ve Madonna, konserde Gloria Gaynor'ın ikonik şarkısı "I Will Survive" ve "Can't Get You Out Of My Head" şarkılarını birlikte seslendirdi.

Konserin ardından Instagram hesabından bir paylaşım yapan Minogue, "Çok uzun zaman olmuştu. Seninle sahneyi paylaşmak inanılmazdı! Hem de Kadınlar Günü'ydü...Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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