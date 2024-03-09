ABD askeri helikopteri düştü: 3 ölü, 1 yaralı

ABD ordusuna ait bir helikopterin Meksika sınırındaki Texas’ta devriye görevi sırasında düşmesi sonucu 3 asker öldü, 1 asker yaralandı.

ABD askeri helikopteri düştü: 3 ölü, 1 yaralı

ABD’de Meksika sınırında devriye görevi yapmak üzere görevlendirilen "UH-72 Lakota" model Ulusal Muhafız helikopteri, Texas’a bağlı Rio Grande City yakınlarında yerel saatle 14.50 sıralarında düştü.

Binbaşı Ryan Wierzbicki yaptığı açıklamada, helikopterde bulunan 2 asker ile 1 sınır devriyesi personelinin hayatını kaybettiğini, 1 askerin de yaralandığını duyurdu.

Kazanın nedenine yönelik inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
ABD Meksika
Gazze'de can kaybı 30 bin 960'a yükseldi Gazze'de can kaybı 30 bin 960'a yükseldi
İşin sırrını bilen evi kısa sürede temizliyor! Temizliği kolaylaştıran 9 sır İşin sırrını bilen evi kısa sürede temizliyor! Temizliği kolaylaştıran 9 sır
İnci Taneleri dizisinde Dilber herkesi ağlatacak! Kanal D'de üzücü karar İnci Taneleri dizisinde Dilber herkesi ağlatacak! Kanal D'de üzücü karar
ABD helikopteri Meksika sınırında düştü: 3 asker öldü ABD helikopteri Meksika sınırında düştü: 3 asker öldü
ÇOK OKUNANLAR
Eylem Tok'un eski eşi Bülent Cihantimur'la ilgili dikkat çeken bilgiler ortaya çıktı Eylem Tok'un eski eşiyle ilgili dikkat çeken bilgiler ortaya çıktı
Uzmanı açıkladı, milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: AKP'den memur emekli maaşında büyük oyun! AKP'den memur emekli maaşında büyük oyun!
Kritik veri geldi, uzmanı açıkladı: Borsa İstanbul'un yönü neresi? Borsa İstanbul'un yönü neresi?
Altın fiyatları art arda 4 gündür rekor tazeliyor: Gram altın neden yükseliyor? Gram altın neden yükseliyor?
Seçil Erzan: Banka biliyordu, beni Türkiye’nin en büyük dolandırıcısı yaptılar Seçil Erzan: Banka biliyordu, beni Türkiye’nin en büyük dolandırıcısı yaptılar