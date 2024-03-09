ABD askeri helikopteri düştü: 3 ölü, 1 yaralı
ABD ordusuna ait bir helikopterin Meksika sınırındaki Texas’ta devriye görevi sırasında düşmesi sonucu 3 asker öldü, 1 asker yaralandı.
ABD’de Meksika sınırında devriye görevi yapmak üzere görevlendirilen "UH-72 Lakota" model Ulusal Muhafız helikopteri, Texas’a bağlı Rio Grande City yakınlarında yerel saatle 14.50 sıralarında düştü.
Binbaşı Ryan Wierzbicki yaptığı açıklamada, helikopterde bulunan 2 asker ile 1 sınır devriyesi personelinin hayatını kaybettiğini, 1 askerin de yaralandığını duyurdu.
Kazanın nedenine yönelik inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA