ABD askeri helikopteri düştü: 3 ölü, 1 yaralı

ABD’de Meksika sınırında devriye görevi yapmak üzere görevlendirilen "UH-72 Lakota" model Ulusal Muhafız helikopteri, Texas’a bağlı Rio Grande City yakınlarında yerel saatle 14.50 sıralarında düştü.

Binbaşı Ryan Wierzbicki yaptığı açıklamada, helikopterde bulunan 2 asker ile 1 sınır devriyesi personelinin hayatını kaybettiğini, 1 askerin de yaralandığını duyurdu.

Kazanın nedenine yönelik inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA