ABD helikopteri Meksika sınırında düştü: 3 asker öldü

ABD ordusuna ait helikopter Meksika sınırında düştü. 3 asker hayatını kaybetti. 1 askerin ise yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

ABD helikopteri Meksika sınırında düştü: 3 asker öldü

ABD ordusuna ait bir helikopterin Meksika sınırında düşmesi sonucu 3 asker yaşamını yitirdi, bir asker yaralandı.

ABD Kuzey Ortak Görev Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, dün sınır güvenliği görevi sırasında "UH-72 Lakota" model helikopterin Texas eyaletindeki Rio Grade City yakınında düştüğünü bildirildi.

Açıklamada, 2 Ulusal Muhafızı ve 1 sınır devriyesi personelinin hayatını kaybettiği, 1 askerin yaralandığı kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Rio Grade City'nin içinde bulunduğu Starr Bölgesi Hakimi Eloy Vera, yaralı askerin durumunun ağır olduğunu kaydetti.

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