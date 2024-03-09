Gazze'de can kaybı 30 bin 960'a yükseldi

İsrail ordusunun, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 82 artarak 30 bin 960'a yükseldi.

Gazze'de can kaybı 30 bin 960'a yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 155 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte 82 Filistinliyi öldürdüğü, can kaybının 30 bin 960'a yükseldiği aktarılan açıklamada, son saldırılarda 122 Filistinlinin yaralanmasıyla yaralı sayısının ise 72 bin 524'e çıktığı kaydedildi.

İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin yüzde 72'sini çocuk ve kadınların oluşturduğu belirtilen açıklamada ayrıca İsrail'in Gazze'de son 24 saatte "10 katliam" gerçekleştirdiği, enkaz altında ve yol kenarlarında hala ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

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Kaynak: AA

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