Emeklilere 18 bin TL ödeme: 81 ildeki emeklilerin banka hesabına yatırılacak

Türkiye'de emeklilere müjdeli haber geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan duyuruya göre promosyon ücretleri değişti. Kamu bankaları 12.000 TL promosyon ödemesi yapıyor. Özel bankaların promosyon ücretleri ise katlandı.

ING Bank'tan 81 ildeki emeklilere 18 bin TL ödeme yapılacak. Banka yetkilileri, emeklilere özel avantajlar sunacaklarını belirtti. Bu avantajlar arasında düşük faizli kredi imkanları, avantajlı sigorta paketleri ve birçok farklı hizmet bulunuyor.

BANKANIN YAPTIĞI AÇIKLAMA

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 3.000 TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 18.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

Emekli maaşımı nasıl ING'ye taşırım?

Şubeye gelmeden, e-Devlet’ten de banka değişikliği işlemi gerçekleştirebilirsiniz. PTT’den alınan şifre ile e-devlet’e girerek buradaki işlem adımları takip edilmelidir.

ING Şubelerine giderek sadece nüfus cüzdanıyla emekli maaşınızı ING’ye taşıyabilirsiniz.

ING Mobil üzerinden Cebimdeki Danışman'la görüntülü görüşerek kolayca maaşınızı taşıyabilir, size özel sunulan ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz.