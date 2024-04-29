Kızıl Goncalar dizisinin akıbeti belli oldu. Final mi devam mı açıklandı

"NOW TV ekranlarında yayımlanan Kızıl Goncalar dizisi, yeni sezon onayı alarak izleyicileriyle buluşmaya devam edecek. Haziran ayında sezon finali yapacak olan dizi, Eylül ayında heyecanla beklenen yeni bölümleriyle tekrar ekrana gelecek. Dizi severler, bu tarihi heyecanla beklemeye başladı.

Yeni sezonun merakla beklenen gelişmeleri ve sürprizleriyle izleyicilere keyifli anlar yaşatacağı şimdiden konuşulmaya başlandı.

YENİ OYUNCULAR KATILACAK

Kızıl Goncalar dizisinin yeni sezonuyla ilgili detaylar ve fragmanlar ise izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Kızıl Goncalar dizisinin yeni sezonunda yeni oyuncular diziye dahil olacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Kızıl Goncalar'ın son bölümünde yaşanacaklar da belli oldu. Dizidoktoru.com'un haberine göre; Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği NOW’un dizisi Kızıl Goncalar bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.

Meryem’in hamlesiyle sarsılan tarikatta Cüneyd, Sadi Hüdayi, Hasna ve Naim gözaltına alınır. Zeynep de Çocuk İzleme Merkezi’ne yerleştirilmiştir. İhbarcıyı bilmeyen ve Levent’i suçlayan Sadi Hüdayi, gözaltındaki Cüneyd’in sağlığını merak ettiği kadar neler itiraf edeceğinden de şüphe etmektedir.

Dergahtaki karışıklığı lehine kullanmak isteyen Affan, Mürşid ile ilgili Sadi Hüdayi’ye çok tehlikeli bir teklifle gelirken Cüneyd dedesiyle görüşmek için onu bulmaya çalışır. Günün sonunda Sadi Hüdayi posta oturmak üzereyken Cüneyd yüzlerce yıllık bir dergah adetini kullanarak amcasına bayrak açacaktır. Levent ise İrfan Bey’in baskılarına rağmen Zeynep’i kurtarmak için Meryem ile karşı karşıya gelecektir.