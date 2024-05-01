Son ankette dikkat çeken sonuçlar! CHP, milletvekili seçimi anketinde de AKP'yi geride bıraktı: Fark kaç puan?

Son yerel seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Yerel seçimden zaferle ayrılan CHP, milletvekili seçimi anketinde de AKP'yi geride bıraktı.

Son Güncelleme:
Son ankette dikkat çeken sonuçlar! CHP, milletvekili seçimi anketinde de AKP'yi geride bıraktı: Fark kaç puan?

31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin birinci parti olarak çıkması, olası bir milletvekili seçimi için yapılan anketlere çevirdi.

Yöneylem Araştırma’nın Milletvekili Seçimleri’ne ilişkin son anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Şirketin araştırmasına göre, CHP yüzde 34,1 oyla 1. parti olurken; onu yüzde 30,9’la AKP takip etti.

Ankette DEM Parti 3. Sırada yer alırken, onu MHP ve Yeniden Refah Partisi takip etti.

İYİ Parti ve Zafer Partisi’nin oy oranları ise yakın seyretti.

Kararsızların dağıtıldığı ankette şu sonuçlar çıktı:

CHP: Yüzde 34,1

AKP: Yüzde 30,9

DEM Parti: Yüzde 9,4

MHP: Yüzde 8,3

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 6

İYİ Parti: Yüzde 3,9

Zafer Partisi: Yüzde 3,5

TİP: Yüzde 1,2

Diğer: Yüzde 2,7

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! CHP, milletvekili seçimi anketinde de AKP'yi geride bıraktı: Fark kaç puan? - Resim : 1

Etiketler
Anket AKP MHP CHP Türkiye İşçi Partisi - TİP Yeniden Refah Partisi
Son Güncelleme:
Hurma çekirdekleriyle bakın ne yapılıyor... Birçok kişi bilmeden çöpe atıyordu Hurma çekirdekleriyle bakın ne yapılıyor... Birçok kişi bilmeden çöpe atıyordu
Adana'da nehirde erkek cesedi bulundu Adana'da nehirde erkek cesedi bulundu
Meğer o sorunun çaresi elma sirkesindeymiş. 1 tatlı kaşığı tüketmek bile yeterliymiş Meğer o sorunun çaresi elma sirkesindeymiş. 1 tatlı kaşığı tüketmek bile yeterliymiş
Bursa'da iki kümes kundaklandı: 150 güvercin telef oldu Bursa'da iki kümes kundaklandı: 150 güvercin telef oldu
ÇOK OKUNANLAR
Canlı blog | İstanbul'da 1 Mayıs... Taksim'e çıkmaya çalışan gruplara polis müdahalesi: Gözaltılar var Taksim'e çıkmaya çalışan gruplara polis müdahalesi: Gözaltılar var
Karabulut ailesi istemişti: Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntüleri ortaya çıktı
Naci Görür'den kritik deprem uyarısı: Bu bölge er geç depremle sınanacak! Naci Görür'den kritik deprem uyarısı!
Ankara'da ekmeğe zam Ankara'da ekmeğe zam
AKP’den CHP’ye geçen belediyede devir teslimden önce milyonluk sözleşme! CHP’ye geçen belediyede devir teslimden önce milyonluk sözleşme!