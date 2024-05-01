Son ankette dikkat çeken sonuçlar! CHP, milletvekili seçimi anketinde de AKP'yi geride bıraktı: Fark kaç puan?

31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin birinci parti olarak çıkması, olası bir milletvekili seçimi için yapılan anketlere çevirdi.

Yöneylem Araştırma’nın Milletvekili Seçimleri’ne ilişkin son anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Şirketin araştırmasına göre, CHP yüzde 34,1 oyla 1. parti olurken; onu yüzde 30,9’la AKP takip etti.

Ankette DEM Parti 3. Sırada yer alırken, onu MHP ve Yeniden Refah Partisi takip etti.

İYİ Parti ve Zafer Partisi’nin oy oranları ise yakın seyretti.

Kararsızların dağıtıldığı ankette şu sonuçlar çıktı:

CHP: Yüzde 34,1

AKP: Yüzde 30,9

DEM Parti: Yüzde 9,4

MHP: Yüzde 8,3

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 6

İYİ Parti: Yüzde 3,9

Zafer Partisi: Yüzde 3,5

TİP: Yüzde 1,2

Diğer: Yüzde 2,7