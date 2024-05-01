Adana'da nehirde erkek cesedi bulundu

Adana'da Ceyhan Nehri'nde bir erkek cesedi bulundu.

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Adana'da nehirde erkek cesedi bulundu

Alınan bilgiye göre, Adana Ceyhan'da merkez Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'ndeki vatandaşlar, Ceyhan Nehri kıyısında suyun içinde, bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sudan çıkardıkları kişinin öldüğünü tespit etti.

Ekipler, yaptıkları incelemede ölen kişinin Rüştü Öztaş (67) olduğunu belirledi.

Öztaş'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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