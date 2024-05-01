Bursa'da iki kümes kundaklandı: 150 güvercin telef oldu

Bursa’da kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kuş kümesleri kundaklandı. Onlarca güvercin telef oldu.

Bursa'da iki kümes kundaklandı: 150 güvercin telef oldu

Bursa’da kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kuş kümesleri kundaklandı. Yangın sonrası kümeslerin içinde bulunan yaklaşık 150 güvercin telef oldu.

Merkez Yıldırım ilçesi Sakarya Mahallesi’nde gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler iki kümesi ateşe verdi.

Alev alev yanan kümesleri gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına yaklaşık yarım saat müdahale sonrası kontrol altına aldı. Yangın sonrası iki kümesin içinde bulunan yaklaşık 150 güvercin telef oldu.

Kaynak: İHA

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