Ameliyattan 2 ay sonra ilk fotoğraf: Prenses Kate'ten destek mesajlarına teşekkür

İngiliz kraliyet ailesinin Galler Prensesi Kate Middleton, ocak ayında geçirdiği karın ameliyatının ardından sessizliğini bozdu.

Ameliyattan 2 ay sonra ilk fotoğraf: Prenses Kate'ten destek mesajlarına teşekkür

İngiltere Kralı III. Charles'ın oğlu ve tahtın varisi konumunda olan Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate’in karnından ameliyat olduğu açıklanmıştı.

Kensington Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Prenses Kate’in ameliyatının planlı olduğu ve başarılı geçtiği aktarılarak, Prenses Kate’in yaklaşık 2 hafta hastanede kalacağı belirtilmişti.

Prenses ocak ayından beri ilk kez sessizliğini bozarak bir teşekkür mesajı ile birlikte yeni bir fotoğrafını paylaştı.

Prenses fotoğrafın açıklamasında, "Nazik dilekleriniz ve son iki aydır devam eden desteğiniz için teşekkür ederiz. Herkesin Anneler Günü'nü kutlarım. C" ifadelerine yer verdi.

Prenses'in eşi Prens William, katıldığı birkaç etkinlikte Kate'in sağlığı hakkındaki sorulara "Her şey yolunda, iyileşiyor" diye yanıt vermişti.

42 yaşındaki prenses, ameliyatın ardından Londra'nın merkezindeki Londra Kliniğinde 13 gece geçirdi.

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