Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Yapımcıdan açıklama

Yapımcı Faruk Turgut, 'Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünün ardından neden yeni bölüm fragmanı yayınlanmadığını açıkladı.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Yapımcıdan açıklama

Show Tv ekranlarında yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 54'üncü bölümü dün akşam izleyiciyle buluştu. Bölümün ardından fragman yayınlanmamasına yapımcı Faruk Turgut'tan açıklama geldi.

Yeni bölüm tanıtımının yetişmediğini belirten Turgut, fragmanın dün gece yayınlanmayacağını duyurdu.

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