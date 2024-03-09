Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Yapımcıdan açıklama
Yapımcı Faruk Turgut, 'Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünün ardından neden yeni bölüm fragmanı yayınlanmadığını açıkladı.
Show Tv ekranlarında yayınlanan 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 54'üncü bölümü dün akşam izleyiciyle buluştu. Bölümün ardından fragman yayınlanmamasına yapımcı Faruk Turgut'tan açıklama geldi.
Yeni bölüm tanıtımının yetişmediğini belirten Turgut, fragmanın dün gece yayınlanmayacağını duyurdu.
#Kızılcıkserbeti— FARUK TURGUT (@FARKTRGT) March 8, 2024
Yeni bl.tanıtımını yetişdiremedik.Bu gece tanıtım yayınlanmayacak.🙏🙏