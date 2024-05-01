Fenerbahçe'den büyük transfer: Yeni teknik direktörle 2 yıllık anlaşmaya vardı

Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç, gelecek sezonun yapılanması için düğmeye bastı. Koç, İsmail Kartal ile yola devam etmeme kararı alırken dünyaca ünlü teknik adamla anlaşma yaptı. Koç, görevine devam ederse başarılı teknik direktörle 2 yıllık sözleşme yapılacak. İşte o isim...

Fenerbahçe'den büyük transfer: Yeni teknik direktörle 2 yıllık anlaşmaya vardı

Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile gelecek sezon yola devam etmeme kararı alırken yeniden aday olması beklenen Başkan Ali Koç, teknik direktörünü buldu.

ALİ KOÇ, JOSE MOURINHO İLE ANLAŞMAYA VARDI

Portekiz basınına dayandırılan habere göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 61 yaşındaki teknik direktör Jose Mourinho ile sözlü anlaşmaya vardı.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Ali Koç, görevine devam ederse Portekizli teknik adamla 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Koç, gelecek sezona da iddialı bir kadro ile giriş yaparak takımı Jose Mourinho'ya emanet etmek istiyor.

FENERBAHÇE İLE YENİ BİR SAYFA AÇABİLİR

61 yaşındaki teknik adamın Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri Avrupa'da kalmak istediği için reddettiği ve sarı lacivertli ekip ile yeni bir sayfa açabileceği ifade edildi.

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