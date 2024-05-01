UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı yarın başlayacak. İlk maçların programı belli oldu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final ilk maçları yarın oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, TSİ 22.00'de başlayacak mücadelelerde Aston Villa (İngiltere) ile Olympiakos (Yunanistan), Fiorentina (İtalya) ile de Club Brugge (Belçika) karşılaşacak.

Yarı final rövanş müsabakalarının 9 Mayıs'ta yapılacağı Avrupa Konferans Ligi'nde kupanın sahibi, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadı'nda oynanacak finalde belli olacak.

Kaynak: AA

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