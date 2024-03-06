Prenses Kate, günler sonra yeniden halk arasında

Bir süredir sağlık sıkıntıları nedeniyle etkinliklere katılmayan Galler Prensesi Kate Middleton annesiyle birlikte görüntülendi.

Prenses Kate, günler sonra yeniden halk arasında

Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate, geçtiğimiz aylarda geçirdiği ameliyat ile gündeme geldi. Kensington Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Prenses'in ameliyat olduğu ve yaklaşık 2 hafta hastanede kalacağı belirtilmişti.

42 yaşındaki Prenses'in geçirdiği operasyon nedeniyle etkinliklere katılamayacağı ve seyahat edemeyeceği paylaşıldı. Ameliyatın detayları paylaşılmasa da planlı bir operasyon olduğu ve "karın bölgesiyle" ilgili olduğu bilgisi verildi.

Ameliyat olan Galler Prensesi Kate'in bir süredir gözlerden uzak olması birçok söylentiye neden olmuştu.

Yokluğuyla dikkat çeken Prenses Kate, annesi ile birlikte görüntülendi. TMZ tarafından Windsor Kalesi'ne yakın bir yerde objektiflere yakalanan Prenses, aralık ayından bu yana ilk kez görüntülendi.

DAYISI REALİTE ŞOVA KATILDI

Sağlık sorunlarıyla adından söz ettiren Prenses Kate'in dayısı Gary Goldsmith ise şu sıralar ITV1 adlı kanalda yayınlanan Celebrity Big Brother adlı programla gündeme geldi.

58 yaşındaki iş insanının, İngiltere'de yayınlanan ünlü realite şova katılması endişeye sebep oldu.

Daha önceki söylemlerle dikkat çeken Goldsmith'in, özellikle kraliyetin sağlık sorunlarıyla gündeme geldiği bu dönemde, kraliyet ailesinin aleyhine açıklamalar yapması bekleniyor.

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