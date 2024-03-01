Berna Laçin acil olarak hastaneye kaldırıldı: Yürümesi dahi yasaklandı!

Ünlü oyuncu Berna Laçin beklenmedik bir sağlık sorunuyla karşılaştı. Birçok yerde oyunları iptal edilen Laçin'in yürümesi dahi yasaklandı.

Berna Laçin acil olarak hastaneye kaldırıldı: Yürümesi dahi yasaklandı!

Berna Laçin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda acil olarak ameliyata alınacağını açıkladı. Laçin, Pamukkale'de gerçekleşecek olan tek kişilik oyunu "Hayal Satıcısı"nın yanı sıra, 7 Mart'ta İzmir ve 8 Mart'ta Bodrum'da sahneleyeceği oyunların iptal edildiğini belirtti.

"DUALARINIZI BEKLERİM"

Acilen ortaya çıkan ve yürümesinin dahi yasaklandığı ciddi bir omurilik sorunu ile karşı karşıya kaldığını duyuran Laçin paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Kul kurar kader gülermiş. Bu akşam şahane bir organizasyon için Pamukkale’de tek kişilik oyunumu oynayacaktım. Ardından 7 Mart İzmir ve 8 Mart Bodrum sahnesini yine “Hayal Satıcısı” oyunumla açacaktım. Acilen ortaya çıkan ve ne yazık ki benim için ciddi tehlike arz eden ve an itibari ile yürümemin dahi yasaklandığı bir omurilik sorunum nedeni ile çok acil ameliyata girmek zorundayım . E bunca yük ve baskı elbet kendini bedende de baskı olarak gösterecekti , ne yaşarsak bedende hastalık olarak karşımıza çıkıyor. Tüm seyircilerden çok çok özür diliyorum. İyi günlerde görüşmek üzere , o güne kadar dualarınızı beklerim. Sevgiler , saygılar"

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