Tolga Savacı'nın vasiyeti ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden usta oyuncu Tolga Savacı'nın vasiyeti ortaya çıktı.

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Tolga Savacı'nın vasiyeti ortaya çıktı

Tolga Savacı, pazartesi günü ABD'de geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti. Tolga Savacı'nın vefatını 2015'te evlendiği eşi Nermin Bezmen duyurdu; "Yüreğim kanıyor. Kaybettim dev yürekli sevdiceğimi. Ansızın çıktı sonsuz yolculuğuna... Ben yerle gök, yangınlarla buzlar arasında kayıplarda... Canım Sibel, Zeynep Savacı, canım evlatlarım Pamira, Cazım, Ariella, Shawn, canım torunlarım Pia, Shaya, Luna derin acımızı yaşıyoruz..."

"IŞIĞINLA BULUŞ AŞKIM BENİM"

Eşi Tolga Savacı'nın vefatıyla sarsılan Nermin Bezmen, bu paylaşımına da "Canım sevdiceğim Pir Sultan Abdal’ı canlandırdığı tiyatro oyununda seslendirmişti. Sanki bana söylemiş gibi dinliyorum şimdi… Ah benim dev yürekli Abdal’ım… Işığınla buluş aşkım benim" notunu düştü.

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Tolga Savacı'nın ablası Sibel Savacı ise acısını şu sözlerle paylaştı; "Güzel ruhlum, koca yüreklim, savaşçı canım kardeşim, dostum, arkadaşım... Tolga Savacı maalesef ansızın aramızdan ayrıldı. Huzur içinde uyu bir tanem, değerli, bir tanecik kardeşimiz.... Tarifsiz üzgünüz... Değerlerinle, gönlünle tüm varlığınla bu yaşamı bizimle paylaştığın için teşekkür ederiz. Bir tanemiz evladı Atilla'ya, sevgili eşi Nerminciğime, tüm sevenlerine de sabır dilerim... Huzur içinde uyu, yolun ışık olsun...Tolgam."

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"BEN HAKKIMI HELAL ETTİM, SEN DE HELAL ET"

1993 – 1995 arasında Tolga Savacı ile evlilik yaşayan Aylin Livaneli de acı haberin ardından duygusal bir mesaj yayımladı. Livaneli; "Ben ve ailem dün aldığımız acı haberle çok sarsıldık. Evliliğimizi yürütememiş olmamıza rağmen Tolga ile birbirimize olan sevgimiz ve saygımız hiç bitmedi. Hep arkadaş kaldık. Çok özel, dürüst, zarif, mert ve Sibel’in dediği gibi savaşçıydı. Kendisi gitti, geriye acı - tatlı anılar, pişmanlıklar ve söylenmemiş sözler kaldı. Tolga’nın güzel oğlu Atilla Toğan’ın, sevgili ablaları Zeynep Savacı ve Sibel Savacı'nın ve eşi Nermin Bezmen'in ve biricik oğlunun annesi Özlem İbrahimoğlu'nun başı sağolsun. Mekânın cennet, biliyorum. Ben sana hakkımı helal ettim, sen de et lütfen. Yattığın yer incitmesin. Elveda…" ifadelerine yer verdi.

ABD'DE DEFNEDİLECEK

Nermin Bezmen, eşinin vasiyeti üzerine ABD'de defnedileceğini açıkladı. Savacı, cumartesi günü New Jersey eyaletinde son yolculuğuna uğurlanacak.

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