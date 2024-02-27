Tolga Savacı kimdir? İşte Tolga Savacı'nın merak edilen hayatı

Tolga Savacı’nın ablası ve eski manken Sibel Savacı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acısını dile getirdi:

"Güzel ruhlum , koca yüreklim, savaşçı Canım kardeşim, dostum, arkadaşım... Tolga Savacı maalesef ansızın aramızdan ayrıldı. Huzur içinde uyu birtanem, değerli, bir tanecik kardeşimiz.... Tarifsiz üzgünüz... Değerlerinle, gönlünle tüm varlığınla bu yaşamı bizimle paylaştığın için teşekkür ederiz..

Bir tanemiz evladı Atilla'ya, sevgili eşi Nerminciğime, tüm sevenlerine de sabır dilerim... Huzur içinde uyu, yolun ışık olsun...Tolgam."