Tolga Savacı kimdir? İşte Tolga Savacı'nın merak edilen hayatı
Uzun yıllardır ABD'de yaşayan Yeşilçam oyuncusu Tolga Savacı, dün geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Tolga Savacı kimdir, hangi filmlerde oynadı?
Bir dönemin efsane mankeni ve Yeşilçam oyuncusu Tolga Savacı kalbine yenik düştü. Uzun zamandır ABD’ye yaşayan ve kalp krizi geçiren ünlü ismin vefat haberini eşi duyurdu.
Tolga Savacı'nın 2015 yılında Bebek Ayşe Sultan Korosu’nda nikah masasına oturduğu eşi Nermin Bezmen, eşinin vefatının ardından sosyal medya hesabından "Yüreğim kanıyor. Dev yürekli sevdiceğimi kaybettim. Ansızın çıktı sonsuz yolculuğuna. Ben yerle gök, yangınlarla buzlar arasında kayıplarda. Canım Sibel, Zeynep Savacı, canım evlatlarım Pamira, Cazım, Ariella, Shawn, canım torunlarım Pia, Shaya, Luna derin acımızı yaşıyoruz" şeklinde bir paylaşımda bulundu.
Tolga Savacı’nın ablası ve eski manken Sibel Savacı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acısını dile getirdi:
"Güzel ruhlum , koca yüreklim, savaşçı Canım kardeşim, dostum, arkadaşım... Tolga Savacı maalesef ansızın aramızdan ayrıldı. Huzur içinde uyu birtanem, değerli, bir tanecik kardeşimiz.... Tarifsiz üzgünüz... Değerlerinle, gönlünle tüm varlığınla bu yaşamı bizimle paylaştığın için teşekkür ederiz..
Bir tanemiz evladı Atilla'ya, sevgili eşi Nerminciğime, tüm sevenlerine de sabır dilerim... Huzur içinde uyu, yolun ışık olsun...Tolgam."
KALP KRİZİ GEÇİRDİ
2015 yılında yazar Nermin Bezmen'le nikah masasına oturan Tolga Savacı, yaşamını eşiyle birlikte ABD'de sürdürüyordu. Ünlü isim en son, 2014 yılında yayınlanan Kurt Seyit ve Şura dizisindeki Ahmet Yahya rolüyle sevenlerinin karşısına çıkmıştı. Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren ünlü ismin vefatı sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu.
TOLGA SAVACI KİMDİR?
6 Mayıs 1963 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Tolga Savacı’nın ablası Sibel Savacı eski mankendir. Eğitimini Fransız Koleji’nde tamamlayan Tolga Savacı, 1983 yılında mankenlik eğitimi almak için İtalya'ya gitti. Almanya ve Fransa'da iki yıl mankenlik yaptı. Oyunculuğa ilk adımı 1985 yılında Banu Alkan ile rol aldığı ‘Arzu’ filmi ile atan Tolga Savcı, ardından Hülya Avşar ile ‘Tapılacak Kadın’ ve ‘Sekreter’ filmlerinde de kamera karşısına geçti.
Daha önce Aylin Livaneli ve Özlem İbrahimoğlu ile evli olan Tolga Savacı, 2015 yılında Nermin Bezmen ile üçüncü evliliğini yapmıştı.
Eşiyle birlikte ABD'nin New Jersey eyaletine yerleşen Savacı, klasik otomobillerin bakımı üzerine çalışıyordu.
Tolga Savacı, 2017 yılında verdiği bir röportajda ‘’Şu anda çok sevdiğim klasiklerin ve güncel araçların bakım onarımı üzerine çalışıyorum Amerika’da. Bir nevi hobimi işe çevirdim. İnanın çok mutlu olduğumu hissediyorum. Bir döneme damgasını vurmuş araçlarla uğraşmak çok büyük bir keyif.’’ demişti.