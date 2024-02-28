Bir Fırat Tanış ifşası da Gonca Vuslateri'den: 'Defterin sayfalarını aralardım da...'

Piyanist İklim Tamkan'ın kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla uzaklaştırma kararı aldığı oyuncu Fırat Tanış hakkında Gonca Vuslateri'den gelen yorum şaşırttı.

Son Güncelleme:
Bir Fırat Tanış ifşası da Gonca Vuslateri'den: 'Defterin sayfalarını aralardım da...'

Piyanist İklim Tamkan, beraberliğini sonlandırdığı oyuncu Fırat Tanış hakkında 'psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takipten dolayı uzaklaştırma kararı aldırdığını duyurdu. "Bu şiddet zincirini kırmayı bir sorumluluk olarak görüyorum ve bu zincirin sessiz bir halkası olmayı reddediyorum" ifadesini kullanan Tamkan, "Hiç korkmuyorum" dedi.

İklim Tamkan, eski sevgili Fırat Tanış hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı: Bu şiddet zincirini kırmayı bir sorumluluk olarak görüyorumİklim Tamkan, eski sevgili Fırat Tanış hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı: Bu şiddet zincirini kırmayı bir sorumluluk olarak görüyorumMagazin

GONCA VUSLATERİ'DEN AÇIKLAMA

İklim Tamkan'ın mesajını alıntılayan oyuncu Gonca Vuslateri, çarpıcı bir paylaşım yaptı. Vuslateri, şu ifadeleri kullandı:

Defterin sayfalarını aralardım da.. gebelikte kendimi geremem.. Bilinmesinden duyduğumuz tarifsiz “görülüyor” hissi.. Göğsüme giden nefesi ve ilahi adalet duygumu tarif edemem.. Eminim kendisi yüzünden terapist kapılarında uyuyan kadın meslektaşları biraz olsun huzur bulmuştur..

Bir Fırat Tanış ifşası da Gonca Vuslateri'den: 'Defterin sayfalarını aralardım da...' - Resim : 2

Etiketler
Fırat Tanış Gonca Vuslateri
Son Güncelleme:
Orkide eğer açmıyor ve soluyorsa bu yöntemi deneyin! Çiçekler asla paylaşmamıştı Orkide eğer açmıyor ve soluyorsa bu yöntemi deneyin! Çiçekler asla paylaşmamıştı
İklim Tamkan, eski sevgili Fırat Tanış hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı: Bu şiddet zincirini kırmayı bir sorumluluk olarak görüyorum İklim Tamkan, eski sevgili Fırat Tanış hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı
Burçin Terzioğlu'nun 4 yıllık ilişkisi bitti Burçin Terzioğlu'nun 4 yıllık ilişkisi bitti
İnanması güç ama bu burçtan olanlar çok daha uzun yaşıyor! Uzun ömürlü 3 burç İnanması güç ama bu burçtan olanlar çok daha uzun yaşıyor! Uzun ömürlü 3 burç
ÇOK OKUNANLAR
'31 Mart akşamı büyük sürpriz olabilir' dedi, illeri tek tek saydı: '14 Mayıs'tan farklı' '31 Mart akşamı büyük sürpriz olabilir' dedi, illeri tek tek saydı: '14 Mayıs'tan farklı'
İstanbul seçimleri için son anket: Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un oy oranı yüzde kaç? İmamoğlu ve Kurum'un oy oranı yüzde kaç?
Altın için yeni yasaklar mı geliyor? 'Kuyumculara mesajlar gitmeye başlamış' Altın için yeni yasaklar mı geliyor? 'Kuyumculara mesajlar gitmeye başlamış'
Kış olmadan yaz geliyor: Hava sıcaklıkları yükseliyor! Kış olmadan yaz geliyor: Hava sıcaklıkları yükseliyor!
Uzman isimler Doğu Anadolu Bölgesi'ni il il uyardı: 'Deprem bekleniyor' Uzman isimler Doğu Anadolu Bölgesi'ni il il uyardı: 'Deprem bekleniyor'