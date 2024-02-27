Burçin Terzioğlu'nun 4 yıllık ilişkisi bitti

Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, 4 yıldır magazinden uzak bir şekilde aşk yaşadığı Umut Duygu ile ayrıldı. Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan çiftin neden ayrıldığı ise henüz bilinmiyor.

Son Güncelleme:
Burçin Terzioğlu'nun 4 yıllık ilişkisi bitti

Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, 4 yıldır magazinden uzak bir şekilde aşk yaşadığı Umut Duygu ile ayrıldı. Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan çiftin neden ayrıldığı ise henüz bilinmiyor.

Rol aldığı dizilerdeki başarılı oyunculuğuyla uzun yıllardır en beğenilen ve sevilen oyunculardan olan Burçin Terzioğlu, genellikle işiyle gündeme gelmeyi tercih ediyor.

Oyuncu, bu kez de özel hayatıyla gündeme geldi. Güzel oyuncu, 4 yıldır gözlerden uzak ilişki yaşadığı sevgilisiyle ayrıldı.

Muhabir Online hesabında yer alan habere göre, Burçin Terzioğlu ile spor eğitmeni Umut Duygu, uzun yıllardır ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Geçtiğimiz aylarda parmağında tektaş yüzükle görüntülendiği için evlilik haberleri beklenen çift, ani bir kararla ayrıldı.

Son Güncelleme:
Yüzdeki istenmeyen tüylerden kurtulmanın yolu; Birçok uzman paylaşmamıştı Yüzdeki istenmeyen tüylerden kurtulmanın yolu; Birçok uzman paylaşmamıştı
Airfryer mı, fırın mı daha sağlıklı? Tartışmalara son noktayı uzmanlar koydu Airfryer mı, fırın mı daha sağlıklı? Tartışmalara son noktayı uzmanlar koydu
Afra Saraçoğlu'nun lüks evine hırsız girdi: Çalınanları görünce sinir krizi geçirdi Afra Saraçoğlu'nun lüks evine hırsız girdi
Bartu Küyükçağlayan’ın sahneye mini etekle çıkması sosyal medya gündeminde Bartu Küyükçağlayan sahneye etekle çıktı
ÇOK OKUNANLAR
TÜİK, kritik raporu açıkladı: İl olması beklenen 25 ilçe belli oldu! İl olması beklenen 25 ilçe belli oldu!
115 ülkede IQ araştırması: En zeki ülkeler belli oldu 115 ülkede IQ araştırması: En zeki ülkeler belli oldu
Komünist Başkan, canlı yayında Kadıköy'deki oy oranını açıkladı: 'Bu anket doğruysa büyük olay olur' Komünist Başkan, canlı yayında Kadıköy'deki oy oranını açıkladı: 'Bu anket doğruysa büyük olay olur'
İbrahim Uslu, oylarını ikiye katlayan üç partiyi açıkladı: "Esas hareketlilik bu partilerde" İbrahim Uslu, oylarını ikiye katlayan üç partiyi açıkladı
Fatih Portakal tarih verdi, 'asgari ücret' iddiasını aktardı: 'Şeref Oğuz da söylemişti' Fatih Portakal tarih verdi, 'asgari ücret' iddiasını aktardı: 'Şeref Oğuz da söylemişti'