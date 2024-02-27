Burçin Terzioğlu'nun 4 yıllık ilişkisi bitti

Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, 4 yıldır magazinden uzak bir şekilde aşk yaşadığı Umut Duygu ile ayrıldı. Evleneceklerine kesin gözüyle bakılan çiftin neden ayrıldığı ise henüz bilinmiyor.

Rol aldığı dizilerdeki başarılı oyunculuğuyla uzun yıllardır en beğenilen ve sevilen oyunculardan olan Burçin Terzioğlu, genellikle işiyle gündeme gelmeyi tercih ediyor.

Oyuncu, bu kez de özel hayatıyla gündeme geldi. Güzel oyuncu, 4 yıldır gözlerden uzak ilişki yaşadığı sevgilisiyle ayrıldı.

Muhabir Online hesabında yer alan habere göre, Burçin Terzioğlu ile spor eğitmeni Umut Duygu, uzun yıllardır ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Geçtiğimiz aylarda parmağında tektaş yüzükle görüntülendiği için evlilik haberleri beklenen çift, ani bir kararla ayrıldı.