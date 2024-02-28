Arkadaşı, Tolga Savacı'nın neden ABD'ye gittiğini açıkladı

Dümer, "Bizim jenerasyonumuza iş vermediler. Bizim zamanımızın en yakışıklı adamıydı. Belki de o yüzden küsüp Amerika'ya gitti. Yaşlılığını yaşayamadı, çok genç yaşında öldü. Uzun süredir görüşmüyoruz. İlk zamanlarda çok güzel bir dostluğumuz oldu. İnanmak istemiyorum güzel adamdı" dedi.