İlkim Tamkan'a psikolojik şiddet uyguladığı için uzaklaştırma kararı almıştı: Fırat Tanış sessizliğini bozdu

Geçtiğimiz gün gündeme gelen tiyatrocu ve dizi-film oyuncusu Fırat Tanış’ın, piyanist ve besteci İklim Tamkan’a psikolojik şiddet uyguladığı ve ısrarlı takip ettiği bilgisi verilmişti.

Tanış hakkında bu sebeplerden ötürü uzaklaştırma kararı verildiği belirtilmişti.

Fırat Tanış’tan konuya ilişkin açıklama geldi.

Ünlü oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Sükutum ikrar değil, yasanın varlığına duyduğum saygıdan" diyerek 6284 sayılı yasanın altını çizdi.

Paylaşımda ise şu ifadeler yer aldı:

“Yıllarca varlığını savunduğum 6284 nolu yasanın gücünün ve toplumun kadının beyanı temelinde örgütlenmesinin gelecek yıllarda kendi kız çocuğum dahil herkesin iyiliğine olduğunun bilincindeyim. Bu nedenle de bir açıklama yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Ancak bilinmesini isterim ki; sükûtum ikrar değil, yasanın varlığına duyduğum saygıdandır. Tüm süreç olması gerektiği gibi adli mercilerce yürütülecek ve yargının haklılığımı ortaya çıkaracağına ve oluşan mağduriyetimi sona erdireceğine inanıyorum.”

TAMKAN NE SÖYLEMİŞTİ?

İlkim Tamkan, Eylül 2023’te ayrıldığı Fırat Tanış hakkında sosyal medya hesabından şunları söylemişti:

"Eylül ayı sonunda beraberliğimi sonlandırdığım Nuri Fırat TANIŞ’ın ayrılık sonrasında beni, ailemi ve yakınlarımı içine çektiği süregelen ağır psikolojik şiddet, tehdit, ısrarlı takip sarmalına karşı uzaklaştırma kararı almış bulunuyorum.

Yaşadığım bu tecrübe benim için 'yanlış bir seçimdi' deyip geçemeyeceğim kadar yıpratıcı ve ürkütücü, sürreal bir hikayeye dönüşmüştür.

Maruz kaldığım şiddet sarmalı bana, aileme ve yakın çevreme şu ana dek hiç karşılaşmadığımız, tanık olmadığımız tarifi ve tahmini mümkün olmayan hisler yaşatmış ve bizde derin yaralar açmıştır.

Daima her türlü canlıya sevgi ve saygıyla yaklaşmayı ilke edinmiş biri olarak böylesi bir durumda toplumsal, ahlaki ve vicdani sorumluluk taşıdığımın farkındayım.

İnandığım değerler, öz saygım ve öngörülerim bu kişinin bir şiddet faili olduğu bilgisini hemcinslerimle ve kamuoyu ile paylaşma zorunluluğunu doğurdu.

Bu şiddet zincirini kırmayı bir sorumluluk olarak görüyorum ve bu zincirin sessiz bir halkası olmayı reddediyorum.

Uzaklaştırma kararının, gördüğüm şiddet sonrasında bozulan ruh ve beden sağlığıma tekrar kavuşma sürecinde önemli bir rol oynayacağına inanıyorum.

Şahsın beni maruz bırakmış olduğu eylemler kişilik haklarıma açıkça bir saldırıdır ve Türk Ceza Kanunu kapsamında birden fazla suçun konusunu oluşturabilecek niteliktedir.

İçinde yaşadığımız toplumun her hücresine nüfuz etmiş erkek egemen zihniyetin davranış kalıplarına ve yargılarına boyun eğmeyi reddediyorum.

Yaşadığım bu korkunç sürecin bende yaratmış olduğu tahribatı tümüyle onarabilecek hiçbir merci olduğunu düşünmüyorum.

Özetle, bu eylem epeydir gölgede kalmış bir gerçeğin günyüzüne çıkarılmasından ibarettir. Maruz kaldığım psikolojik şiddet, tehdit ve ısrarlı takip sarmalı fail tarafından sonlandırılmadığı takdirde eken biçecektir, eden bulacaktır.

Çünkü hiç korkmuyorum. Kamuoyuna saygıyla."

6284 SAYILI KANUNUN NEDİR?

6284 Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kaynak: Gerçek Gündem