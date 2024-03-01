Komedyen Özgür Turhan sahneden düştü, şaka yapmaya devam etti

Ünlü komedyen Özgür Turhan, son gösterisinde sahneden düşerek herkesi korkuttu. Sağlık ekipleri müdahale ederken, Turhan şaka yapmaya devam etti.

Sosyal medya paylaşımları ve tek kişilik stand up gösterileriyle adından sıkça söz ettiren ünlü komedyen Özgür Turhan geçtiğimiz gün çıktığı gösteri sırasında sahneden yere düştü. Herkesi korkutan Özgür Turhan, sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sırada yattığı yerden şaka yapmaya devam etti.

"KABURGALARI KIRILDI"

Özgür Turhan'ın eşi Deniz Bağdaş ise bu kaza sonrası sosyal medya hesabından "Özgür'ü merak edenler için kısa bir şeyler söyleyeceğim' diyen Deniz Bağdaş 'Şekeri düşmüş. Ondan bayılmış. Kan değerleri iyi. Ancak belli bir yükseklikten düştüğü için kaburgaları kırılmış. Özet bu' ifadelerini kullandı.

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