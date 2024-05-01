Canlı blog | İstanbul'da 1 Mayıs... Taksim'e çıkmaya çalışan gruplara polis müdahalesi: Gözaltılar var

Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararına rağmen, İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Taksim Meydanı'nda kutlanmasına izin vermedi. Alınan tedbirler kapsamında, sabah erken saatlerde Taksim Meydanı'na çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Meydana çıkan cadde ve sokaklarda araç parkına izin verilmezken, çöp konteynerleri de kaldırıldı. Sendikalar ve sivil toplum örgütleri ile siyasi partilerin bir araya gelerek Taksim'e yürüyüşe geçmesi planlanan Saraçhane Meydanı'nda güvenlik önlemleri alınırken, alanda toplanmalar başladı.

İşte İstanbul'da 1 Mayıs'ta dakika dakika yaşananlar...

11.45 UNKAPANI'NDA GÖSTERİCİLER İLE POLİS KARŞI KARŞIYA GELDİ

Unkapanı'nda polis barikatını aşarak Taksim'e çıkmaya çalışan göstericiler ile polis karşı karşıya geldi. Göstericilere biber gazı ve plastik mermi ile müdahale edildi.

Unkapanı'nda göstericiler polisle karşı karşıya geldi: Biber gazıyla müdahale edildi — Gerçek Gündem (@gercekgundem) May 1, 2024

11.30 ŞİŞLİ'DE 30 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

1 Mayıs'ta kısıtlamaya rağmen toplanarak Şişli'den Taksim'e yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Polis ekipleri tarafından 13 şahıs gözaltına alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama tedbirleri çerçevesinde Taksim'e girişler yasaklandı. Yasağa rağmen Şişli Harbiye'de toplanan grup Taksim'e yürümek istedi. Polis, yürüyüşüne izin vermediği gruba müdahale etti. Polis ekipleri, müdahale esnasında 13 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi önünden de bir grup Taksim'e izinsiz yürümeye çalıştı. Gruba polis müdahale ederek göstericileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan göstericiler, polis merkezine götürüldü.

11.25 ÖZGÜR ÖZEL, SARAÇHANE'DEN AYRILDI

1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları için İstanbul’da bulunan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP heyetiyle birlikte Saraçhane’de basın açıklaması gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, basın açıklamasının ardından Saraçhane’den ayrıldı.

11.00 TİP ÜYELERİNİ GÖZALTINA ALMAYA ÇALIŞAN POLİSE ERKAN BAŞ'TAN TEPKİ

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) üyelerinin yürüyüşe geçtiği sırada polis gruba müdahale etti.

TİP kortejinde bulunan Genel Başkan Erkan Baş, polislere tepki gösterdi.

Parti üyelerinin gözaltına alınmaya çalışılmasına tepki gösteren Erkan Baş, kendisine bağıran polise ‘Bağırma’ dedi.

10.45 60 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Özgürlük için Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, aralarında avukat ve gazetecilerin de bulunduğu en az 60 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

10.25 MEMUR-SEN TAKSİM MEYDANI'NA ÇELENK BIRAKTI

Memur-Sen İl Başkanı Cesur Öztürk ve beraberindeki grup 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı’na gelerek çelenk bıraktı.

Grup, yaşasın Özgür Filistin sloganı attılar.

Memur-Sen İl Başkanı Cesur Öztürk "Bugün Samsun’da on binler toplanarak İnşallah emek ve dayanışma bayramını kutlayacağız. Bugün burada Taksim’de sembolik olarak çelengimizi bıraktık. Filistin’den Suriye’ye Arakandan Doğu Türkistan akan kan dursun vahşet ve zulüm son bulsun istiyoruz. İnsanlığa acı ve gözyaşından başka bir şey vermeyen çarpık düzene karşı inancın ve emeğin aziz sayıldığı bir geleceğe akla, vicdana ve ahlaka dayanan bir paradigmaya çağrı yapıyoruz. Bu ülkenin emekçileri, emeklileri, engellileri, kadınları, gençleri, tüm kamu görevlileri olarak hep birlikte emek sömürüsüne sıfır tolerans diyoruz. Emeğin hakkının alın teri kurumadan verildiği, insanca yaşamı mümkün kılacak, insan onur ve haysiyetine uygun çalışma şartlarının tesis edildiği bir sistem için hep birlikte mücadelemizi ve azmimizi vurguluyoruz.” dedi.

10.00 ÖZEL VE İMAMOĞLU, SARAÇHANE'DE

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'ye geldi. Burada konuşan İmamoğlu, "Saraçhane zorluklarla mücadelenin simgesi oldu, bazen demokrasiye müdahalenin simgesi oldu, bazen özgürlüklere müdahalenin simgesi oldu, muhtemelen bugün de emekçinin 1 Mayıs'ta Taksim'de olma arzusuna müdahaleye ses veren İstanbulluların simgesi oldu. Saraçhane böyle özel bir konuma evrildi. Umarım bunlar olmaz." dedi.

Özel, ise şunları söyledi:

"Önemli olan bayrama halel getirecek, emekçilere kullanılacak şiddette yaralanmaların olmadığı, emekçilerin bayramda üzülmedikleri yaralanmadığı bir bayramı yaşamak için örgütümüz belediyemiz hep birlikte gayret gösteriyoruz. Taksim tam olarak özgür olana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Defalarca demiştik. İçişleri Bakanı kişisel olarak diyaloğa açık çabasını takdir etmekle birlikte İçişleri Bakanı'nın üzerindeki irade tüm uzlaşma ve bayramı bayram gibi kutlamak için müzakere imkanlarını ortadan kaldırıyor. Birileri Taksim'i kendinin egemenlik sancağı olarak görüyor ve oraya girince egemenliği sarsılacak zannediyorlar. Polisle Taksim'i koruyorsanız aslında sizin egemenliğiniz polis kuvvetine dayalıdır. Bunlara dünya demokrasileri polis devleti diyor. Demokrasilerde böyle şeylere ihtiyaç duyulmaz. Bu vakitten sonra da İçişleri Bakanı'yla yeni bir şey konuşmanın anlamı yok çünkü kendisi maalesef kabul edilmedi, maalesef uygun görülmedi diye cevaplanıyor. Biz kendi çağrımızı yaptık."

"Bütün sendikasız işçileri sendikal mücadeleye dahil olmaya davet ediyoruz. CHP iktidar olduğunda Türkiye ittifakı iktidarı aldığında işçilerin sendikalaşmasının önünde hiçbir engel olmayacaktır. Bugünkü bariyerleri ortadan kaldıracak da sendikalı mücadeledir. Bütün işçileri CHP ailesi olarak kucaklıyoruz, selamlıyoruz. Bayramların bayram gibi kutlanacağı günler yakındır. Taksim bugün özgürleşmezse yarın özgürleşir. Taksim emekçilerindir. Taksim'e özgürlük talebinin arkasındayız. Polisimize sesleniyorum. Buradakiler sizi düşman görmüyor. Buradakiler ne teröristtir, ne marjinaldir. Onları düşman görüp size verilen kanunsuz emirlerle onlara müdahale edip onların yaralanmasına, zor durumda kalmasına sebebiyet vermeyin. Bu meydandaki işçiler de polisler de siyasetçiler de bu ülkenin evlatlarıdır, kardeştir. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın Türkiye ve dünya işçi sınıfının mücadelesi!"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'ye geldi — Gerçek Gündem (@gercekgundem) May 1, 2024

10.00 TKH DA SARAÇHANE MEYDANINA GİRİŞ YAPTI

Türkiye Komünist Hareketi (TKH)) üyeleriyle birlikte sloganlar atarak Saraçhane Meydanı’na geldi. TKH’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ” Parti kortejimiz Saraçhane Meydanı’na çıktı. İşçilerin birliği sermayeyi yenecek! Yaşasın 1 Mayıs!” denildi.

Parti kortejimiz Saraçhane Meydanı'na çıktı.



İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!



Yaşasın 1 Mayıs!#1Mayıs pic.twitter.com/ZNzZEXqYZR — TKH (@komunisthareket) May 1, 2024

09.40 PARTİZAN ÜYELERİNE POLİS MÜDAHALESİ

Taksim’in emekçilere yasaklanmasının ardından meydana yürümek isteyen Partizan ve Yeni Demokrat Gençlik üyelerine polis müdahale etti.

Taksim’e yürümek isteyenler gözaltına alınırken, görüntü almak isteyen basın mensubu da engellenmeye çalışıldı.

09.30 SODAP ÜYELERİYLE POLİS ARASINDA ARBEDE ÇIKTI

Şişli'den Taksim'e yürümek isteyen Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP) üyelerine polis müdahale etti. Taksim'e yürümek isteyen grupla polis arasında arbede çıktı.

09.20 BEŞİKTAŞ'TA ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinden Taksim Meydanı'na girmek üzere yürüyüşe geçen Halkın Kurtuluş Partisi üyelerine müdahale etti. Partiden yapılan açıklamada 30 kişi gözaltına alındığı duyuruldu.

09.00 TKP'DEN 1 MAYIS PAYLAŞIMI

Türkiye Komünist Partisi, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Memleketi yağmaya açanlara karşı kemer sıkma yumruğunu sık! Saraçhane’de toplanmaya başladık. Yaşasın 1 Mayıs!" ifadelerini kullandı.

Memleketi yağmaya açanlara karşı kemer sıkma yumruğunu sık!



Saraçhane’de toplanmaya başladık. Yaşasın 1 Mayıs! #TKPile1Mayısa pic.twitter.com/YRGK5hX8TO — TKP (@tkpninsesi) May 1, 2024

08.35 GENÇLİK KOMİTELERİ TAKSİM'E YÜRÜMEK İSTEDİ: GÖZALTILAR VAR

Taksim’deki İstiklal Caddesi’nin alt sokaklarındaki bir binadan çıkarak meydana yürümek isteyen Gençlik Komiteleri, polis tarafından gözaltına alındı. Komitelerin aktardığına göre gözaltı sayısı en az 18.

Bu düzenin üstüne üstüne!



İşçi sınıfının tarihsel kalesini yasaklarla bizden koparabileceğini sananlara cevabımızı Taksim'den verdik.



KYK yurtlarında fabrikalarda öldürülen gençler için yürüyen 3'ü @komitelerlise'den toplam 18 yoldaşımız gözaltına alındı. #1MAYIS pic.twitter.com/VxqsLvNWiL — Gençlik Komiteleri (@komiteler) May 1, 2024

08.30 HAK-İŞ'TEN KAZANCI YOKUŞU'NDA ANMA

HAK-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan başkanlığındaki heyet Taksim'de Kazancı Yokuşu girişindeki anıtta 1977 1 Mayıs'ında hayatını kaybedenleri andı.

Arslan'ın kısa bir konuşma yaptığı anmada, dua okuyan heyet daha sonra ellerindeki karanfili anıta bıraktı. HAK-İş heyeti 1 Mayıs'ı kutlayacakları Bursa'ya doğru yola çıktı.

08.00 SARAÇHANE'DE TOPLANMALAR BAŞLADI

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü dolayısıyla kutlama yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen konfederasyon, sendikalar, işçi grupları ve siyasi parti temsilcileri Saraçhane'de toplanmaya başladı. Alana girmek isteyen vatandaşlar, üst aramasından geçirildi.

07.30 POLİS, UNKAPANI KEMERLERİNİ KAPATTI

Unkapanı kemerlerinde çevik kuvvet ekipleri, panzerlerle araç ve yaya trafiğine yolu kapattı.

07.00 TAKSİM VE TAKSİM'E ÇIKAN YOLLARDA TEDBİRLER ARTIRILDI

Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydanı ve Dolmabahçe'de otoparklarda bulunan park halindeki araçlar kaldırıldı. Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Kadıköy'de ise çöp konteynerleri kaldırılırken, taş ve bunun gibi maddeler temizlendi. Tedbir alınan alanlarda belediyelere ait araç ve personelin bulunmasına da izin verilmedi.

05.30 DENİZ VE RAYLI SİSTEMLERDE ULAŞIM KISITLAMASI BAŞLADI

İstanbul Valiliği'nin açıkladığı deniz ve raylı sistem ulaşım ağlarındaki kısıtlama uygulamaları başlatıldı.

04.00 KARA YOLLARINDA ULAŞIM KISITLAMASI BAŞLADI

Alınan tedbirler kapsamında kara yolu trafiğine kapatılacak yollarda kısıtlama uygulamaları başladı.