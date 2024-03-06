Dizinin çekildiği gecekondu mühürlendi; Şevket Çoruh adeta çığlık attı: "Yok mu korkma ben yanındayım diyen"

İlk bölümü Cumartesi akşamı yayınlanacak olanMedYapım imzalı “Korkma Ben Yanındayım” dizisinin kullandığı gecekondu mühürlendi.

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Dizinin çekildiği gecekondu mühürlendi; Şevket Çoruh adeta çığlık attı: "Yok mu korkma ben yanındayım diyen"

Oyuncu Şevket Çoruh, Korkma Ben Yanındayım dizisinin çekildiği gecekondu Beykoz Belediyesi tarafından mühürlendi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, cumartesi akşamı ilk bölümü yayınlanacak olan NOW’un Şevket Çoruh, Günay Karacaoğlu, Muray Aygen, Didem Balçın gibi ünlü oyuncuları buluşturan MedYapım imzalı “Korkma Ben Yanındayım” dizisinin Beykoz’da ev sahnelerinin çekildiği bir aileye ait gecekondu Beykoz Belediyesi tarafından aniden mühürlendi.

Geçen ay çekim izni almak için Beykoz Belediyesi’ne 60 bin TL ödeyen MedYapım’ın kiraladığı evin belediye tarafından mühürlenme nedeni de dizi dünyasında ilk kez şahit olunan bir durum… Belediye şahsa ait gecekondunun “plato ruhsatı” olmadığını gerekçe gösterdi. Film şirketi ise mekanın plato değil, gerçek bir mekan olduğunu belirterek ilk kez yaşadıkları durum karşısında büyük bir şok yaşadı. Bütün dizilerin gerçek mekanlarda çekildiğine dikkat çeken MedYapım geçmişte Beykoz Adliyesi, Beykoz Belediyesi ve Beykoz Devlet Hastanesi‘nde de çekim yaptıklarını hatırlattı ve hiçbirinin plato ruhsatının olmadığına vurgu yaptı.

AİLE DE EVİNE GİREMİYOR

Beykoz Belediyesi’nin mühürlediği gecekonduya evin sahibi aile de giremiyor. Belediye görevlilerinin buzdolabında bozulacak malzeme olduğu için elektrik şalterini kaldırmadıklarını da zapta not düşmesi de dikkat çekti.

ÇORUH'DAN TEPKİ

Şevket Çoruh, haberi sosyal medya hesabından paylaşarak Belediye'nin mühürleme kararına tepki gösterdi. Çoruh, "Yok mu korkma ben yanındayım diyen!Ne istediniz evimden? Selo üç çocukla evsiz mi kalsın? Dizi de bile olsa fakire tahammül yok. Dizinin ismini mi değiştirip “Korkma ben yalıdayım” mı yapsak? Duyun sesimizi.." dedi.

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