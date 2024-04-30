Twerk yaparak otomobilleri pert ettiler!

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde bir grup genç, ev temizlik hizmeti veren bir şirketin otoparkına girerek 18 araca zarar verdi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, gençlerin araçların üzerinde twerk yaptığı, yangın söndürücülerle camları ve farları kırdığı, kaputları oyduğu görüldü.

Yaşanan bu olay sonucunda şirketin 25 bin dolarlık maddi hasar gördüğü tahmin ediliyor.

Olayın ardından 15 yaşında bir gencin, haneye tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirilirken diğer iki genci yakalamak için güvenlik güçlerinin çalışmalara devam ettiği bildirildi.

Vandalizmden büyük zarar gören şirket, hasarı telafi edebilmek için bağış kampanyası başlattı. Şirketin genel müdür yardımcısı Jennifer Ahlgrim, "Arabaların yanından her geçtiğimde gözyaşlarına boğuluyorum. Bu büyüklükteki bir şirket için çok büyük bir yıkım. Hasarı onarmak için başka pozisyonlardaki çalışanları da bu işe ayırmak zorunda kaldık." dedi.

Şirketin 25 aracından 18'inin kullanılamaz hale geldiği bildiriliyor.