ABD'de baskın düzenleyen polise silahlı saldırı: 4 ölü, 4 yaralı

Kuzey Carolina'nın Charlotte kentinde akşam saatlerinde mahkeme kararıyla bir eve arama yapmaya giden polisler silahlı saldırıya uğradı. Polislerden 4'ü hayatını kaybetti, 4'ü de yaralandı. Olay yerinde görevliler, güvenlik önlemi aldı.

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ABD'de baskın düzenleyen polise silahlı saldırı: 4 ölü, 4 yaralı

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde arama yapmak için gittikleri evde silahlı saldırıya uğrayan polislerden 4'ü hayatını kaybetti, 4'ü de yaralandı.

Charlotte Polis Şefi Johnny Jennings, olayla ilgili yaptığı açıklamada, bir suça karışan şüphelinin bulunduğu eve arama yapmak üzere girerken polislere tüfekle ateş açıldığını bildirdi. Jennings, polislerin de ateşe karşılık verdiğini anlattı.

Jennings saldırıda 4 polisin hayatını kaybettiğini, 4'ünün yaralandığını, bir yaralının durumunun ağır olduğunu söyledi.

Şüphelinin de olay yerinde vurularak öldüğünü belirten Jennings, bunun Charlette tarihindeki en kötü olaylardan biri olduğunu, soruşturmanın derinleştirilerek süreceğini kaydetti.

Öte yandan Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın olayla ilgili olarak bilgilendirildiğini ve Biden'ın gelişmeleri yakından takip ettiğini açıkladı.

Kaynak: AA

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