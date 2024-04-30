Kenya'da şiddetli yağış nedeniyle baraj çöktü: 42 ölü

Kenya'nın güneyini etkisi altına alan ve uzun süredir devam eden şiddetli yağışlar ve sel baskınları, barajın dayanma kapasitesini aşmasına ve sonunda çökmesine neden oldu. Bu çökme sonucunda 42 kişi hayatını kaybettiği belirtildi.

Sel felaketi, özellikle Mai Mahiu ve Naivasha gibi bölgelerde büyük hasara ve tahliyelere yol açtı. Bölgedeki sel sularının neden olduğu zararın en aza indirilmesi ve mahsur kalan veya etkilenen kişilerin güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.

Yetkililer, bölgedeki insanların güvenliğini sağlamak ve zarar gören bölgelerde yeniden yapılanma çabalarını koordine etmek için çalışma yürütüyor.