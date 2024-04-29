Netanyahu'nun UCM korkusu: 'Olası tutuklama kararına' karşı Biden'dan yardım istemiş

İsrail'in "Walla" internet sitesinde yer alan habere göre, İsrailli yetkililerin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi hakkında tutuklama emri çıkartmaya hazırlandığı konusunda son iki haftadır daha fazla endişe ve korku duymaya başladığı bildirildi.

Netanyahu ile Biden arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesinde UCM'nin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar nedeniyle İsrailli yetkililer hakkında olası tutuklama kararının gündeme geldiğini belirten adı açıklanmayan İsrailli 2 yetkili, Netanyahu'nun Biden'dan UCM'nin olası tutuklama kararını engellemek için yardım istediği aktarıldı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı da UCM tarafından İsrailli yetkililer hakkında tutuklama emri çıkarılması ihtimalinde oluşabilecek yansımalara karşı dünyadaki büyükelçiliklerinden hazırlıklı olmalarını istemişti.

Kaynak: AA