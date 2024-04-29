Frenleri arızalanan otobüs devrildi: 18 ölü, 32 yaralı
Meksika'nın güneyinde frenleri arızalanan otobüsün devrilmesi sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı bildirildi.
Meksika basınında yer alan habere göre, Meksika'nın güneyinde yer alan San Luis de la Paz kasabasından yola çıkan otobüs, Meksiko eyaletine bağlı Capulin-Chalma otoyolunda devrildi.
Otobüsün frenlerinin arızalanması nedeniyle meydana gelen kazada, 18 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 32 kişi yaralandı.
Hurdaya dönen otobüste sıkışanların çıkartılması için kaza mahalline çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırıldı.