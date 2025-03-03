Oscar'da Tarihi Konuşma: İsrail ve Filistin Kardeş, Ama Eşit Değil

Bu yıl Oscar Ödülleri'nde İsrail-Filistin ortak yapımı "No Other Land", En İyi Belgesel Oscar'ının sahibi oldu. Filmin yönetmenleri İsrailli Yuval Abraham ve Filistinli Basel Adra'nın törende yaptığı konuşma ilzeyenleri duygulandırdı.

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Sinemanın en prestijli ödüllerinden Akademi (Oscar) Ödülleri, bugün Türkiye saatiyle sabaha karşı Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene damga vuran anlardan biri ise İsrail'in yıllardır saldırılarda bulunduğu, 7 Ekim 2023'ten beri de aralıksız katliamlarını sürdürdüğü Gazze'de yaşananlarla ilgili yapılan konuşmaydı.

İşgal altındaki Batı Şeria’da yaşayan Filistinli topluluğu anlatan “No Other Land” adlı belgesel film, Oscar Ödülleri’nde "En İyi Uzun Belgesel" dalında ödül kazandı. Filistinli gazeteci Basel Adra ve İsrailli gazeteci Yuval Abraham'ın öncülüğünde hazırlanan belgesel, Masafer Yatta topluluğunun sürgün sürecini gözler önüne seriyor.

Oscar'da Tarihi Konuşma: İsrail ve Filistin Kardeş, Ama Eşit Değil - Resim : 1

'ETNİK TEMİZLİĞİ DURDURUN'

Ödül konuşmasında Basel Adra, halkının yaşadıklarını anlatırken duygusal anlar yaşandı. Kısa bir süre önce baba olduğunu söyleyen Adra, “Kızımın, benim yaşadığım hayatı yaşamamasını umuyorum. Dünyayı, Filistin halkına yönelik adaletsizliği ve etnik temizliği durdurmak için ciddi adımlar atmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

'BASEL'E BAKINCA KARDEŞİMİ GÖRÜYORUM'

Adra'nın ardından söz alan İsrailli Abraham ise "Bu filmi Filistinliler ve İsrailliler olarak birlikte yaptık çünkü sesimiz böyle daha güçlü. Gazze halkının vahşice yok edildiği bu süreç sona ermeli. 7 Ekim'de vahşice rehin alınan İsrailli rehineler serbest bırakılmalı" ifadelerini kullandı.

Oscar'da Tarihi Konuşma: İsrail ve Filistin Kardeş, Ama Eşit Değil - Resim : 2

Abraham, izleyicileri duygulandırdığı konuşmasının devamında da, "Basel’e baktığımda kardeşimi görüyorum ama eşit değiliz. Ben özgür yaşarken, Basel hayatını kontrol edemediği yasalar altında yaşıyor. Basel’in halkı ne kadar özgür ve güvende olursa, benim halkım da o kadar güvende olur. Başka bir yol var. Yaşam için, yaşayanlar için çok geç değil" dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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