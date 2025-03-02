Oscar Ödülleri'ne Saatler Kaldı! İşte En İddialı Yapımlar...

Bu yılki Oscar Ödülleri, Türkiye saatiyle 03:00’te başlayacak. Törende 13 adaylık alan "Emilia Perez" filmi en iddialı yapım olarak öne çıkarken, ödüllerin kazananlarının kimler olacağı merak konusu...

Oscar Ödülleri'ne Saatler Kaldı! İşte En İddialı Yapımlar...

Sinemanın en prestijli ödüllerinden olan Akademi (Oscar) Ödülleri'nin 97'incisi, ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda saatler sonra başlayacak törenle gerçekleşecek. Kırmızı halı etkinliğiyle başlayacak olan törende 2024'ün en iyi filmleri ve bu filmlerin ekipleri ödüllendirilecek. Bu yıl törenin sunuculuğunu ise ünlü komedyen Conan O’Brien’ın üstlenecek.

Oscar Ödülleri'ne Saatler Kaldı! İşte En İddialı Yapımlar... - Resim : 1

EMILIA PEREZ'DEN REKOR

Yılın en fazla adaylık alan yapımı İspanyolca dilindeki suç müzikali "Emilia Perez" olurken, tam 13 dalda Oscar’a aday gösterilen film, kendi türünde rekor adaylık elde etti. Onu 10’ar adaylıkla "The Brutalist" ve "Wicked" 10’ar adaylıkla takip ederken, "Anora", "Conclave" ve "The Substance" da iddialı yapımlar olarak öne çıkıyor.

Oscar Ödülleri'ne Saatler Kaldı! İşte En İddialı Yapımlar... - Resim : 2

Bu gece Türkiye saatiyle 03:00’te (ABD saatiyle 19:00) başlayacak tören, Türkiye'de yalnızca Disney+ platformunda canlı olarak yayınlanacak.

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Kaynak: Haber Merkezi

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