2025 Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu! İşte En İyi Film, Kadın ve Erkek Oyuncu Ödülünün Sahibi

Sinemanın en prestijli ödülleri olarak bilinen Oscar'lar bu sene yine Los Angeles'taki Dolby Theater'da sahiplerini buldu.

Töreni bu yıl ABD'li komedyen ve sunucu Conan O'Brien sundu. "Emilia Perez" filminin 13 adaylıkla öne çıktığı, "Wicked" ve "The Brutalist" filmlerinin ise 10 adaylık kazandığı Oscar Ödülleri'nde kazananlar belli oluyor. Bu yıl en iyi erkek oyuncu ödülünü Adrien Brody alırken, en iyi kadın oyuncu ödülü ise Mikey Madison’a gitti. En iyi film Oscar’ı Anora’nın oldu. En iyi yönetmen ödülüne Sean Baker layık görüldü.

İŞTE 2025 OSCAR ÖDÜLLERİ KAZANLARIN LİSTESİ

EN İYİ YÖNETMEN

Anora, Sean Baker

The Brutalist, Brady Corbet

A Complete Unknown, James Mangold,

Emilia Perez, Jacques Audiard,

The Substance, Coralie Fargeat

KAZANAN: Anora, Sean Baker

EN İYİ ERKEK OYUNCU

Adrien Brody, The Brutalist

Timothee Chalamet, A Complete Unknown

Colman Domingo, Sing Sing

Ralph Fiennes, Conclave

Sebastian Stan, The Apprentice

KAZANAN: Adrien Brody, The Brutalist

EN İYİ KADIN OYUNCU

Cynthia Erivo, Wicked

Karla Sofia Gascon, Emilia Perez

Mikey Madison, Anora

Demi Moore, The Substance

Fernanda Tores, I'm Still Here

KAZANAN: Mikey Madison, Anora

EN İYİ FİLM

Anora

Emilia Perez

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Part 2

I'm Still Here

Nickel Boys

The Substance

Wicked

KAZANAN: Anora

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Monica Barbaro, A Complete Unknown

Ariana Grande, Wicked

Felicity Jones, The Brutalist

Isabella Rossellini, Conclave

Zoe Saldana, Emilia Perez

KAZANAN: Zoe Saldana, Emilia Perez

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Yura Borisov, Anora

Kieran Culkin, A Real Pain

Edward Norton, A Complete Unknown

Guy Pearce, The Brutalist

Jeremy Strong, The Apprentice

KAZANAN: Kieran Culkin, A Real Pain

EN İYİ KISA ANİMASYON FİLMİ

Beautiful Men

In the Shadow of Cypress

Magic Candies

Wander to Wonder

Yuck!

KAZANAN: In the Shadow of Cypress

EN İYİ ANİMASYON FİLMİ

Flow

Memoirs of A Snail

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl

Inside Out 2

The Wild Robot

KAZANAN: Flow

EN İYİ KISA LIVE ACTION FİLMİ

A Lien

Anuja

I’m Not a Robot

The Last Ranger

The Man Who Could Not Remain Silent

KAZANAN: I’m Not a Robot

EN İYİ BELGESEL FİLMİ

Black Box Diaries

No Other Land

Porcelain War

Soundtrack to a Coup d’Etat

Sugarcane

KAZANAN: No Other Land

EN İYİ KISA BELGESEL FİLMİ

Death by Numbers

I Am Ready, Warden

Incident

Instruments of a Beating Heart

The Only Girl in the Orchestra

KAZANAN: The Only Girl in the Orchestra

Kaynak: Haber Merkezi