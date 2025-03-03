2025 Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu! İşte En İyi Film, Kadın ve Erkek Oyuncu Ödülünün Sahibi

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Merakla beklenen ödül törenine Anora filmi damgasını vururken, en iyi film ödülünün de sahibi oldu. Piyanist rolü ile hafızalara kazınan Adrien Brody’e 22 yıl sonra ikinci kez Oscar’ı getiren film The Brutalist oldu. En iyi kadın oyuncu ödülüne ise Mikey Madison layık görüldü.

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2025 Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu! İşte En İyi Film, Kadın ve Erkek Oyuncu Ödülünün Sahibi

Sinemanın en prestijli ödülleri olarak bilinen Oscar'lar bu sene yine Los Angeles'taki Dolby Theater'da sahiplerini buldu.

Töreni bu yıl ABD'li komedyen ve sunucu Conan O'Brien sundu. "Emilia Perez" filminin 13 adaylıkla öne çıktığı, "Wicked" ve "The Brutalist" filmlerinin ise 10 adaylık kazandığı Oscar Ödülleri'nde kazananlar belli oluyor. Bu yıl en iyi erkek oyuncu ödülünü Adrien Brody alırken, en iyi kadın oyuncu ödülü ise Mikey Madison’a gitti. En iyi film Oscar’ı Anora’nın oldu. En iyi yönetmen ödülüne Sean Baker layık görüldü.

İŞTE 2025 OSCAR ÖDÜLLERİ KAZANLARIN LİSTESİ

EN İYİ YÖNETMEN

  • Anora, Sean Baker
  • The Brutalist, Brady Corbet
  • A Complete Unknown, James Mangold,
  • Emilia Perez, Jacques Audiard,
  • The Substance, Coralie Fargeat

KAZANAN: Anora, Sean Baker

2025 Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu! İşte En İyi Film, Kadın ve Erkek Oyuncu Ödülünün Sahibi - Resim : 1

EN İYİ ERKEK OYUNCU

  • Adrien Brody, The Brutalist
  • Timothee Chalamet, A Complete Unknown
  • Colman Domingo, Sing Sing
  • Ralph Fiennes, Conclave
  • Sebastian Stan, The Apprentice

KAZANAN: Adrien Brody, The Brutalist

2025 Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu! İşte En İyi Film, Kadın ve Erkek Oyuncu Ödülünün Sahibi - Resim : 2

EN İYİ KADIN OYUNCU

  • Cynthia Erivo, Wicked
  • Karla Sofia Gascon, Emilia Perez
  • Mikey Madison, Anora
  • Demi Moore, The Substance
  • Fernanda Tores, I'm Still Here

KAZANAN: Mikey Madison, Anora

2025 Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu! İşte En İyi Film, Kadın ve Erkek Oyuncu Ödülünün Sahibi - Resim : 3

EN İYİ FİLM

  • Anora
  • Emilia Perez
  • The Brutalist
  • A Complete Unknown
  • Conclave
  • Dune: Part 2
  • I'm Still Here
  • Nickel Boys
  • The Substance
  • Wicked

KAZANAN: Anora

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

  • Monica Barbaro, A Complete Unknown
  • Ariana Grande, Wicked
  • Felicity Jones, The Brutalist
  • Isabella Rossellini, Conclave
  • Zoe Saldana, Emilia Perez

KAZANAN: Zoe Saldana, Emilia Perez

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

  • Yura Borisov, Anora
  • Kieran Culkin, A Real Pain
  • Edward Norton, A Complete Unknown
  • Guy Pearce, The Brutalist
  • Jeremy Strong, The Apprentice

KAZANAN: Kieran Culkin, A Real Pain

EN İYİ KISA ANİMASYON FİLMİ

  • Beautiful Men
  • In the Shadow of Cypress
  • Magic Candies
  • Wander to Wonder
  • Yuck!

KAZANAN: In the Shadow of Cypress

EN İYİ ANİMASYON FİLMİ

  • Flow
  • Memoirs of A Snail
  • Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl
  • Inside Out 2
  • The Wild Robot

KAZANAN: Flow

EN İYİ KISA LIVE ACTION FİLMİ

  • A Lien
  • Anuja
  • I’m Not a Robot
  • The Last Ranger
  • The Man Who Could Not Remain Silent

KAZANAN: I’m Not a Robot

EN İYİ BELGESEL FİLMİ

  • Black Box Diaries
  • No Other Land
  • Porcelain War
  • Soundtrack to a Coup d’Etat
  • Sugarcane

KAZANAN: No Other Land

EN İYİ KISA BELGESEL FİLMİ

  • Death by Numbers
  • I Am Ready, Warden
  • Incident
  • Instruments of a Beating Heart
  • The Only Girl in the Orchestra

KAZANAN: The Only Girl in the Orchestra

Kaynak: Haber Merkezi

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