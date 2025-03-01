Tarihi Düğmeli Evlere Yıkım Kararı

Antalya'nın İbradı ilçesine bağlı Ormana, 2024 yılında Dünya Turizm Örgütü tarafından "Dünyanın En İyi Turizm Köyü" seçildi. Ancak köydeki tarihi düğmeli evlerle ilgili yaşanan imar planı sorunu, köyün turizm potansiyelini tehdit ediyor. 2014 yılında hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı'nda, bazı düğmeli evlerin bulunduğu alanlar, sehven 'pazar yeri', 'ibadethane', 'karakol' gibi işlevlerle gösterildi. Bu yanlışlıklar, 2019 yılında revizyon için başlatılan süreçte de devam etti ve plan hala düzeltilmedi. İbradı Belediyesi'nin planda görünmeyen düğmeli evler için yıkım kararı almasıyla, köydeki tarihi evlerin büyük bir kısmı yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

YANLIŞ PLANLAMA YAPILDI

Ormana'daki tarihi evlerin restorasyonu, 2010 yılında köylerine dönen Aydın Özgüven ve oğlu Tolga Özgüven tarafından başlatıldı. Düğmeli evler, dönüştürülerek butik otel ve turistik restoranlara çevrildi. Ancak 2014 yılında hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planı'nda, bazı evlerin bulunduğu alanların yanlış şekilde planlandığı ortaya çıktı. Tolga Özgüven, köydeki imar planındaki hataların, ekoturizmi teşvik etmek yerine engelleyen bir duruma yol açtığını belirtti. Özellikle kendi ailesine ait 200 yıllık tarihi evin, planda pazar yeri olarak işaretlendiğini ifade etti.

YÜZDE 90'I RİSK ALTINDA

Belediye, 2019 yılında planın hatalarını düzeltebilmek için bir revizyon ihalesi açtı, ancak devlet kurumlarından gerekli görüşler alınamadığı için süreç ilerleyemedi. Özgüven, köylülerin mülkiyet hakkı kısıtlamalarına karşı şikayetçi olduğunu ve bu sorunla ilgili 300 dilekçe sunduklarını belirtti. Ancak, yıllardır süregelen sorun çözülmediği için, köydeki tarihi evlerin yüzde 90'ı yıkılma riskiyle karşı karşıya kaldı. "Hatalı imar planı, köydeki turizm potansiyelini baltalıyor," diyen Özgüven, bu yanlışlığın bir an önce düzeltilmesini beklediklerini söyledi.

İŞLETMELER BİR BİR KAPANIYOR

Köydeki turizm işletmeleri, imar planı nedeniyle kapanma noktasına geldi. Turizmle geçinen köylüler, turist gruplarına hizmet veren işletmelerin kapanmasından dolayı büyük mağduriyet yaşıyor. Ekoturizm etkinlikleri düzenleyen firmalar da, köydeki turistik işletmelerin kapanması nedeniyle turlarını iptal etmek zorunda kaldı. Alanya’dan gelen turist grubu, daha önce yemek molası verdikleri işletmelerin kapalı olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı. Yavuz Sayan, "Dünya Turizm Köyü seçilen Ormana’da, köyü gezmek ve öğle yemeği için geldik ama işletmelerin kapandığını gördük" diyerek, sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini belirtti.

Ormana'da turizm işletmeleriyle bağlantılı olarak ürün tedariki yapan firmalar da bu sorunun çözülmesi için çağrı yaptı. Turizm sektöründeki faaliyetlerin yeniden başlaması, köyün ekonomik yapısı için büyük önem taşıyor. Ancak konu ile ilgili olarak İbradı Belediyesi'nden henüz bir açıklama yapılmadı. Köylüler ve turizm işletmeleri sahipleri, bu sorunun çözülmesi için yetkililere çağrı yapıyor.

Kaynak: DHA