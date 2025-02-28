Yaşar Kemal Ölümünün 10. Yılında Anılıyor

Folklor ve mitolojiden ilham alarak eserlerinde doğduğu coğrafyanın insanını, doğasını, destanlarını ve halk hikayelerini anlatan usta yazar Yaşar Kemal’in vefatının üzerinden on yıl geçti.

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Yaşar Kemal Ölümünün 10. Yılında Anılıyor

“Türk edebiyatının çınarı” olarak anılan Yaşar Kemal, geride 26 roman, 11 deneme, 9 röportaj, 2 öykü ve bir şiir kitabı bırakarak edebiyat dünyasında derin izler bıraktı. Yalnızca yazarlık kimliğiyle değil, toplumsal eleştirileriyle de dikkat çeken Kemal, halkın sevgisini ve saygısını kazandı.

Yaşar Kemal Ölümünün 10. Yılında Anılıyor - Resim : 1

Eserlerinde kardeşlik, barış ve dayanışma temalarını işleyen yazar, ait olduğu toplumun huzur içinde yaşaması için mücadele etti. Bu çabaları ve edebi başarıları sayesinde ulusal ve uluslararası birçok ödüle layık görüldü. Gerçekçi anlatımıyla Türk toplumunu eserlerine yansıtan Kemal’in kitapları, sosyal bilimler alanında önemli bir kaynak haline geldi ve pek çok dile çevrildi.

YAŞAR KEMAL'İN HAYATI

Asıl adı Kemal Sadık Gökçeli olan yazar, 6 Ekim 1923’te Adana’nın Osmaniye ilçesinde doğdu. Van-Ercişli olan ailesi, I. Dünya Savaşı sırasında göç ederek Adana’ya yerleşti. Çocukluk yıllarında travmatik bir olay yaşayan Kemal, henüz dört yaşındayken, babasının evlat edindiği Yusuf adlı bir çocuk tarafından öldürülmesine tanık oldu. Bu olaydan derinden etkilenen yazar, 12 yaşına kadar kekemelik sorunu yaşadı. Küçük yaşta sağ gözünü kaybeden Kemal, köyde bir tuhafiyecinin borç defteri tutmasını gördüğünde yazıya ilgisini keşfetti ve şiirler yazmaya başladı.

Yaşar Kemal Ölümünün 10. Yılında Anılıyor - Resim : 2

İLK ŞİİRİ 1939 YILINDA YAYIMLANDI

Yaşar Kemal’in ilk şiiri Seyhan, 1939 yılında Adana Halkevi dergisinde yayımlandı. Ortaokulu yarıda bırakmak zorunda kalan Kemal, hayatını kazanmak için farklı işlerde çalıştı. Halk edebiyatına duyduğu ilgiyle birçok dergide şiirlerini yayımladı ve 1943’te Ağıtlar adlı ilk kitabını çıkardı. İstanbul’a taşındıktan sonra gazeteciliğe yönelen yazar, Cumhuriyet gazetesinde çalışmaya başladı ve Anadolu insanının sorunlarını dile getirdi. 1955’te yayımladığı İnce Memed romanıyla büyük bir çıkış yakalayarak uluslararası üne kavuştu.

Edebi kimliğinin yanı sıra siyasi faaliyetlerde de bulunan Yaşar Kemal, yazıları nedeniyle kovuşturmaya uğradı ve birçok kez mahkemeye çıkarıldı. Türkiye Yazarlar Sendikası ve PEN Yazarlar Derneği’nde önemli görevler üstlendi. Romanlarında sade ve akıcı bir dil kullanarak Çukurova insanının yaşam mücadelesini yansıttı. Pek çok kez Nobel Edebiyat Ödülü’ne aday gösterilen ancak alamayan usta yazar, 2015 yılında 92 yaşında hayata veda etti ve Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi. Yaşar Kemal, eserleriyle edebiyat dünyasında yaşamaya devam ediyor.

EDEBİYAT DÜNYASINDA İZ BIRAKAN ESERLERİ

Usta yazarın bazı roman ve eserleri şöyle:

"Demirciler Çarşısı Cinayeti (1974), Yusufçuk Yusuf (1975), Yılanı Öldürseler (1976), Al Gözüm Seyreyle Salih (1976), Kuşlar da Gitti (1978), Deniz Küstü (1978), Yağmurcuk Kuşu (1980), Kale Kapısı (1985), Kanın Sesi (1991), Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana (1997), Karıncanın Su İçtiği (2002), Tanyeri Horozları (2002), Çıplak Deniz Çıplak Ada / Bir Ada Hikayesi, Tek Kanatlı Bir Kuş, çocuk romanı Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca (1977), destansı roman Üç Anadolu Efsanesi (1967), Ağrıdağı Efsanesi, (1970), Binboğalar Efsanesi (1971) ve Çakırcalı Efe (1912)."

Röportaj ve denemeleri arasında ise şu eserler yer alıyor:

"Yanan Ormanlarda Elli Gün, Çukurova Yana Yana, Peri Bacaları, Bu Diyar Baştan Başa, Allah'ın Askerleri, Röportaj Yazarlığında, Çocuklar İnsandır, Ağıtlar, Taş Çatlasa, Baldaki Tuz, Gökyüzü Mavi Kaldı, Ağacın Çürüğü, Sarı Defterdekiler, Ustadır Arı, Zulmün Artsın."

Kaynak: AA

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