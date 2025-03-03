Oscar Ödülleri'nde Şıklık Yarışı: Hangi Ünlü, Ne Giydi?
Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Törende ödül alan filmler kadar oyuncuların neler giydikleri de gündem oldu. Ünlü isimler, Los Angeles'taki törenden önce kırmızı halıda birbirinden şık ve göz alıcı kıyafetleriyle boy gösterdi. İşte ödül törenine damga vuran kıyafetler...
Kaynak: BBC Türkçe
Cynthia Erivo
Ariana Grande
Timothee Chalamet
Demi Moore
Selena Gomez
Zoe Saldana
Colman Domingo
Andrew Garfield
Margaret Qualley
Mikey Madison
Felicity Jones
Jeff Goldblum ve eşi Emilie Livingston
Monica Barbaro
Elle Fanning
Michelle Yeoh
Rachel Zegler
Raffey Cassidy
Jeremy Strong
Ana de Armas
Emma Stone
Lily-Rose Depp
Miley Cyrus
Yasmin Finney
Lalisa Manobal
Raye
Halle Berry
Edward Norton