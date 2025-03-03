Oscar Ödülleri'nde Şıklık Yarışı: Hangi Ünlü, Ne Giydi?

Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Törende ödül alan filmler kadar oyuncuların neler giydikleri de gündem oldu. Ünlü isimler, Los Angeles'taki törenden önce kırmızı halıda birbirinden şık ve göz alıcı kıyafetleriyle boy gösterdi. İşte ödül törenine damga vuran kıyafetler...

Kaynak: BBC Türkçe

Oscar Ödül Oyuncu
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Oscar Ödülleri'nde Şıklık Yarışı: Hangi Ünlü, Ne Giydi? - Resim: 1

Cynthia Erivo

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Oscar Ödülleri'nde Şıklık Yarışı: Hangi Ünlü, Ne Giydi? - Resim: 2

Ariana Grande

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Oscar Ödülleri'nde Şıklık Yarışı: Hangi Ünlü, Ne Giydi? - Resim: 3

Timothee Chalamet

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Oscar Ödülleri'nde Şıklık Yarışı: Hangi Ünlü, Ne Giydi? - Resim: 4

Demi Moore

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Oscar Ödülleri'nde Şıklık Yarışı: Hangi Ünlü, Ne Giydi? - Resim: 5

Selena Gomez

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Oscar Ödülleri'nde Şıklık Yarışı: Hangi Ünlü, Ne Giydi? - Resim: 6

Zoe Saldana

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Oscar Ödülleri'nde Şıklık Yarışı: Hangi Ünlü, Ne Giydi? - Resim: 7

Colman Domingo

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Oscar Ödülleri'nde Şıklık Yarışı: Hangi Ünlü, Ne Giydi? - Resim: 8

Andrew Garfield

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Oscar Ödülleri'nde Şıklık Yarışı: Hangi Ünlü, Ne Giydi? - Resim: 9

Margaret Qualley

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Oscar Ödülleri'nde Şıklık Yarışı: Hangi Ünlü, Ne Giydi? - Resim: 10

Mikey Madison

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Oscar Ödülleri'nde Şıklık Yarışı: Hangi Ünlü, Ne Giydi? - Resim: 11

Felicity Jones

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Oscar Ödülleri'nde Şıklık Yarışı: Hangi Ünlü, Ne Giydi? - Resim: 12

Jeff Goldblum ve eşi Emilie Livingston

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Oscar Ödülleri'nde Şıklık Yarışı: Hangi Ünlü, Ne Giydi? - Resim: 13

Monica Barbaro

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Oscar Ödülleri'nde Şıklık Yarışı: Hangi Ünlü, Ne Giydi? - Resim: 14

Elle Fanning

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Oscar Ödülleri'nde Şıklık Yarışı: Hangi Ünlü, Ne Giydi? - Resim: 15

Michelle Yeoh

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Oscar Ödülleri'nde Şıklık Yarışı: Hangi Ünlü, Ne Giydi? - Resim: 16

Rachel Zegler

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Oscar Ödülleri'nde Şıklık Yarışı: Hangi Ünlü, Ne Giydi? - Resim: 17

Raffey Cassidy

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Oscar Ödülleri'nde Şıklık Yarışı: Hangi Ünlü, Ne Giydi? - Resim: 18

Jeremy Strong

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Oscar Ödülleri'nde Şıklık Yarışı: Hangi Ünlü, Ne Giydi? - Resim: 19

Ana de Armas

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Oscar Ödülleri'nde Şıklık Yarışı: Hangi Ünlü, Ne Giydi? - Resim: 20

Emma Stone

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Oscar Ödülleri'nde Şıklık Yarışı: Hangi Ünlü, Ne Giydi? - Resim: 21

Lily-Rose Depp

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Oscar Ödülleri'nde Şıklık Yarışı: Hangi Ünlü, Ne Giydi? - Resim: 22

Miley Cyrus

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Oscar Ödülleri'nde Şıklık Yarışı: Hangi Ünlü, Ne Giydi? - Resim: 23

Yasmin Finney

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Oscar Ödülleri'nde Şıklık Yarışı: Hangi Ünlü, Ne Giydi? - Resim: 24

Lalisa Manobal

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Oscar Ödülleri'nde Şıklık Yarışı: Hangi Ünlü, Ne Giydi? - Resim: 25

Raye

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Oscar Ödülleri'nde Şıklık Yarışı: Hangi Ünlü, Ne Giydi? - Resim: 26

Halle Berry

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Oscar Ödülleri'nde Şıklık Yarışı: Hangi Ünlü, Ne Giydi? - Resim: 27

Edward Norton

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