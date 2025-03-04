O Ses Türkiye’nin Çiçeği Burnunda Jürisi Melike Şahin Hüngür Hüngür Ağladı

O Ses Türkiye’nin yeni sezonunda jüri koltuğuna oturan Melike Şahin, hem sesi hem yarışmacılara yaklaşımı hem de programdaki enerjisi ile büyük ilgi gördü.

Fenomen yarışmanın bir diğer jürisi Hadise’nin Melike Şahin’i kıskandığı iddiaları gündem oldu. Kısa süre içinde yarışmanın gözdelerinden biri haline gelen Melike Şahin, yarışma sırasında yaşadığı en duygusal anı sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştı.

'AĞLATTINIZ BENİ'

Şahin, yarışmada Seslendirdiği Ayşem adlı Karadeniz türküsüyle bütün jüri üyelerini döndürmeyi başaran Gamze Şeker’in paylaştı.

Şahin, duygusal paylaşımına "Jüri olduğumdan beri en mutlu olduğum andı. Ana-kız ağlattınız beni” notunu düştü.

Kaynak: Haber Merkezi