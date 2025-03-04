Dünyaca Ünlü ABD'li Model Bella Hadid’ten Takipçilerine Büyük Sürpriz

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, Ramazan ayı nedeniyle Müslüman takipçilerine özel bir mesaj yayınladı. Hadid, Filistin’den görüntülere yer vererek “Sizlere sağlık, refah, mutluluk, güç ve neşe diliyorum” dedi.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
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Dünyaca Ünlü ABD'li Model Bella Hadid’ten Takipçilerine Büyük Sürpriz

Hollandalı Yolanda Hadid ile Filistinli Mohamed Hadid'in kızı, dünyaca ünlü model Bella Hadid, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir Ramazan mesajı yayınladı.

Kardeşi Gigi Hadid ile ismini dünyaya duyuran ABD’li model Bella Hadid, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olmuş, son olarak sarma sardığı anları hesabından paylaşmıştı.

Dünyaca Ünlü ABD'li Model Bella Hadid’ten Takipçilerine Büyük Sürpriz - Resim : 1

RAMAZAN MESAJI

Türk ve Orta Doğulu hayranlarından büyük beğeni toplayan Bella Hadid, Ramazan ayı nedeniyle Müslüman takipçilerine özel bir paylaşım yaptı. Hadid Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda “Tüm Müslüman dostlarıma, cemaatime ve sevdiklerime Ramazan mübarek olsun. Bu kutsal ay boyunca sizlere sağlık, refah, mutluluk, güç ve neşe diliyorum” notunu düştü.

Dünyaca Ünlü ABD'li Model Bella Hadid’ten Takipçilerine Büyük Sürpriz - Resim : 2

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Kaynak: Haber Merkezi

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